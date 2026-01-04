CANAL RCN
¿Cómo será la administración de Estados Unidos en Venezuela? Estos son los posibles caminos

Hay dudas sobre la administración temporal anunciada por el presidente Donald Trump.

enero 04 de 2026
05:27 p. m.
Han transcurrido más de 36 horas desde la operación militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La comunidad internacional continúa intentando descifrar el significado exacto de la administración temporal anunciada por el presidente Donald Trump.

“Nosotros vamos a administrar el país hasta entonces mientras podamos ofrecer una transición apropiada y segura”, declaró el mandatario, generando interrogantes entre líderes mundiales, expertos y la sociedad venezolana.

De la diplomacia a la reforma constitucional

La frase, tan contundente como confusa, ha motivado diversas interpretaciones sobre su implementación práctica e implicaciones jurídicas. Los analistas internacionales contemplan varios escenarios posibles para materializar esta intervención.

Una primera opción sería conformar una comisión diplomática con observación internacional que incluya varios países de la región, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio.

“Es importante que la Casa Blanca conforme una gran comisión diplomática de verificación de los acuerdos para la transición democrática y el presidente Trump, sin duda, tiene grandes aliados en Latinoamérica y en el Caribe para lograrlo”, señaló Juan Carlos Portilla, analista internacional; mencionando como posibles participantes a los presidentes de Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia.

Los especialistas también plantean la reforma constitucional venezolana como mecanismo para restablecer la estabilidad institucional. Esta alternativa, que cuenta con antecedentes en otras naciones latinoamericanas, tendría como eje central la participación de las Fuerzas Armadas.

Ocupación militar y el papel de la justicia

Para la analista Sandra Borda, en ese escenario habría una imposibilidad del gobierno estadounidense de ocupar militarmente Venezuela. Si aspirara a administrarla, ocurriría a través de las fuerzas armadas locales y lo que queda del oficialismo.

Una tercera posibilidad contempla el establecimiento de una misión de paz con mandato específico para verificar acuerdos entre las partes políticas venezolanas y facilitar la transición. Incluiría funciones de verificación electoral para garantizar la transparencia en futuros procesos comiciales, referéndums u otros mecanismos de participación ciudadana.

Considerando las graves violaciones a los derechos humanos documentadas durante el régimen de Maduro, los expertos proponen implementar mecanismos de justicia transicional. “Los funcionarios públicos y de las fuerzas militares de mediano y bajo rango que han cometido estas torturas, estas crucifixiones y estas violaciones a los derechos humanos necesitan ser traídos a la justicia, pero bajo un modelo de justicia transicional, como complemento a la justicia penal”, precisó Portilla.

