No solo fue Maduro: así han sido las impresionantes y sigilosas operaciones de Delta Force

Una unidad de operaciones especiales de primer nivel, especializada en contraterrorismo, rescate de rehenes y guerra irregular, estuvo detrás de la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. La Delta Force, creada a finales de los 70, cuenta con un historial de intervenciones en algunas de las operaciones más históricas en el planeta.

Entre sus operaciones más destacadas se encuentra la captura del dictador panameño Manuel Noriega y su participación crucial en la persecución del narcotraficante Pablo Escobar, fundador del cartel de Medellín.

La caída de Escobar y Noriega desde adentro

La intervención en este último caso fue autorizada por el entonces presidente George H.W. Bush, luego de que el capo se escapara de la prisión de la Catedral de Envigado, el 22 de julio de 1992. La autorización permitió la participación clandestina de personal estadounidense adicional.

El antioqueño emprendió la huida por el edificio en el que se escondía por Bogotá. Salió por la azotea, en donde recibió el disparo fulminante que lo dejó tendido en el tejado.

Con respecto a la caída de Noriega, hubo estimaciones entre 200 y 300 combatientes panameños murieron en la operación, junto con otros 23 soldados estadounidenses. Además, hubo una gran cantidad de heridos.

Golpe a ISIS en 2019

En los últimos años, este escuadrón fue responsable de la misión de octubre en 2019 que eliminó al excabecilla del Estado Islámico (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi, una de las operaciones antiterroristas más significativas.

RELACIONADO Así es la cárcel donde Nicolás Maduro fue trasladado tras su llegada a Estados Unidos

Al-Baghdadi intentó escapar los túneles, pero su camino quedó rodeado por las unidades. Al final, se quitó la vida al detonar su chaleco.

La fuerza se especializa en redadas de acción directa, recopilación de inteligencia y operaciones de contraterrorismo. Su entrenamiento abarca una amplia gama de habilidades especializadas, preparando a sus miembros para enfrentar las misiones más complejas y peligrosas.

Además, valora la discreción y fomenta una comunidad entre sus miembros, comprometida con afrontar los desafíos más exigentes en materia de seguridad nacional e internacional.