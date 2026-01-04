CANAL RCN
Internacional Video

No solo fue Maduro: así han sido las impresionantes y sigilosas operaciones de Delta Force

Este cuerpo militar se especializa en el antiterrorismo y lograr misiones que parecen sacadas de películas e imposibles.

Noticias RCN

enero 04 de 2026
03:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una unidad de operaciones especiales de primer nivel, especializada en contraterrorismo, rescate de rehenes y guerra irregular, estuvo detrás de la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. La Delta Force, creada a finales de los 70, cuenta con un historial de intervenciones en algunas de las operaciones más históricas en el planeta.

Impactantes imágenes de cómo quedó el Fuerte Tiuna, complejo militar donde estaba Maduro
RELACIONADO

Impactantes imágenes de cómo quedó el Fuerte Tiuna, complejo militar donde estaba Maduro

Entre sus operaciones más destacadas se encuentra la captura del dictador panameño Manuel Noriega y su participación crucial en la persecución del narcotraficante Pablo Escobar, fundador del cartel de Medellín.

La caída de Escobar y Noriega desde adentro

La intervención en este último caso fue autorizada por el entonces presidente George H.W. Bush, luego de que el capo se escapara de la prisión de la Catedral de Envigado, el 22 de julio de 1992. La autorización permitió la participación clandestina de personal estadounidense adicional.

El antioqueño emprendió la huida por el edificio en el que se escondía por Bogotá. Salió por la azotea, en donde recibió el disparo fulminante que lo dejó tendido en el tejado.

Con respecto a la caída de Noriega, hubo estimaciones entre 200 y 300 combatientes panameños murieron en la operación, junto con otros 23 soldados estadounidenses. Además, hubo una gran cantidad de heridos.

Golpe a ISIS en 2019

En los últimos años, este escuadrón fue responsable de la misión de octubre en 2019 que eliminó al excabecilla del Estado Islámico (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi, una de las operaciones antiterroristas más significativas.

Así es la cárcel donde Nicolás Maduro fue trasladado tras su llegada a Estados Unidos
RELACIONADO

Así es la cárcel donde Nicolás Maduro fue trasladado tras su llegada a Estados Unidos

Al-Baghdadi intentó escapar los túneles, pero su camino quedó rodeado por las unidades. Al final, se quitó la vida al detonar su chaleco.

La fuerza se especializa en redadas de acción directa, recopilación de inteligencia y operaciones de contraterrorismo. Su entrenamiento abarca una amplia gama de habilidades especializadas, preparando a sus miembros para enfrentar las misiones más complejas y peligrosas.

Además, valora la discreción y fomenta una comunidad entre sus miembros, comprometida con afrontar los desafíos más exigentes en materia de seguridad nacional e internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Revelaron audio del hijo de Maduro tras captura: habló de traiciones y pidió la liberación

Venezuela

Experto pronostica cuál sería el futuro de Venezuela: el paso a seguir de Trump y el papel de María Corina

Venezuela

Delcy Rodríguez fue declarada presidenta encargada de Venezuela

Otras Noticias

Venezuela

Economía en Venezuela, una radiografía de la crisis más grave en la historia del país

Los gobiernos pasan, pero la economía permanece, y hoy Venezuela vive una de las peores crisis en la región.

Valle del Cauca

Asesinó a su pareja y luego se habría quitado la vida: autoridades investigan

La mujer fue atacada a tiros cuando se encontraba al interior de un establecimiento abierto al público.

Béisbol

Primeras consecuencias en el deporte de Venezuela tras la captura de Maduro

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026

La casa de los famosos

Se confirma nuevo integrante para la tercera temporada de la Casa de los Famosos 2026: este es