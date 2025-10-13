Estos son los tres ganadores del Nobel de Economía

El Nobel de Economía 2025 fue otorgado este lunes al estadounidense-israelí Joel Mokyr, al francés Philippe Aghion y al canadiense Peter Howitt, en reconocimiento a sus aportes sobre el papel de la tecnología y la innovación en el desarrollo económico sostenido.

El trío que ganó el Nobel de Economía

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció que Mokyr, de 79 años, recibirá la mitad del premio “por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”.

Aghion, de 69 años, y Howitt, de 79, compartirán la otra mitad “por su teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa”.

Según explicó John Hassler, presidente del comité del Nobel, los tres economistas demostraron cómo la innovación ha sido el impulso central del crecimiento económico durante los últimos dos siglos.

Mokyr, profesor en la Universidad Northwestern de Estados Unidos, utilizó fuentes históricas para analizar cómo la sociedad pasó de un crecimiento esporádico a uno sostenido, impulsado por avances científicos y tecnológicos.

Por su parte, Aghion y Howitt profundizaron en el concepto de “destrucción creativa”, propuesto originalmente por Joseph Schumpeter, que describe el proceso por el cual los nuevos productos y tecnologías reemplazan a los antiguos, transformando los mercados y estimulando la productividad.

Kerstin Enflo, profesora de historia económica y miembro del comité del Nobel, destacó que los trabajos de los galardonados “nos recuerdan que el progreso no es automático”.

Además, subrayó que el crecimiento requiere de una sociedad abierta al cambio, con políticas que fomenten la innovación científica y la competencia empresarial.

Tras conocer la noticia, Aghion hizo un llamado a Europa para no rezagarse frente a las potencias tecnológicas. “No podemos permitir que Estados Unidos y China lideren el desarrollo tecnológico sin respuesta. Europa debe redoblar su esfuerzo en innovación”, afirmó el economista, actualmente profesor en la London School of Economics.

Aghion advirtió que el continente europeo ha perdido terreno respecto a Estados Unidos desde mediados de los años ochenta.

“Nos quedamos en un nivel medio de avances tecnológicos porque carecemos de las instituciones y políticas adecuadas para impulsar la alta tecnología”, explicó.

El economista, quien colaboró en su momento con el presidente francés Emmanuel Macron, también criticó el “giro hacia la derecha” del mandatario, asegurando que Europa necesita mayor apertura y políticas que incentiven la investigación y el emprendimiento.

¿Quiénes ganaron el Nobel de Economía?

RELACIONADO El dinero que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz

El Nobel de Economía, oficialmente denominado “Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel”, fue creado en 1968 por el Banco Central sueco. Aunque no figuraba entre los premios originales ideados por Alfred Nobel, sigue el mismo proceso de selección que los galardones en Física o Química.

El reconocimiento cierra la temporada de los Nobel de este año, que también distinguió investigaciones sobre el sistema inmunológico, avances en mecánica cuántica y arquitectura molecular.

En literatura, el premio recayó en el escritor húngaro László Krasznahorkai, y el Nobel de la Paz fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Cada Nobel incluye un diploma, una medalla de oro y un premio de 1,2 millones de dólares. La ceremonia oficial de entrega se llevará a cabo el 10 de diciembre en Estocolmo y Oslo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.