CANAL RCN
Internacional

Existe un lugar en el mundo donde la gente casi siempre supera los 100 años ¿Dónde queda y cuál es su secreto?

Más de 900 personas superan los 90 años y miles alcanzan edades impensables.

Adultos llegan a los 100 años
Foto: ICT

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
08:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el mapa mundial existen lugares que rompen las reglas del envejecimiento. Uno de ellos está en Costa Rica.

Este es el destino que está cambiando la forma de viajar en el mundo
RELACIONADO

Este es el destino que está cambiando la forma de viajar en el mundo

Se trata de la Península de Nicoya, reconocida como una de las cinco zonas azules del planeta, donde la longevidad es un fenómeno colectivo.

Existe un lugar en el mundo donde la gente casi siempre supera los 100 años

Los registros oficiales del Ministerio de Salud y el Tribunal Supremo de Elecciones muestran que en esta región, integrada por los cantones de Santa Cruz, Hojancha, Carrillo, Nicoya y Nandayure, más de 900 personas mayores de 90 años siguen con vida, y cerca de 5.000 adultos mayores de 75 años gozan de buena salud.

Además, la mortalidad en mayores de 90 es 10 % más baja que en el resto del país.

¿Cuál es el secreto para llegar a los 100 años?

El secreto no está en medicinas costosas ni en avances tecnológicos, sino en hábitos ancestrales:

EE. UU. cambia reglas: nuevo requisito para visas de turismo y negocios desde septiembre
RELACIONADO

EE. UU. cambia reglas: nuevo requisito para visas de turismo y negocios desde septiembre

  • Una dieta basada en maíz, frijoles, frutas, café y vegetales locales.
  • Actividad física constante, ya que muchos continúan trabajando la tierra o caminando largas distancias.
  • Y sobre todo, una vida en comunidad, con familias extendidas y fuertes lazos sociales que refuerzan la salud emocional.

Para las autoridades de turismo, esta región es más que un destino de playas y paisajes. Ireth Rodríguez, del Instituto Costarricense de Turismo, lo resume así:

La zona azul de Nicoya refleja cómo la conexión con la naturaleza, la alimentación balanceada, la vida en comunidad y las tradiciones transmitidas de generación en generación son claves para vivir más y mejor. Los habitantes de esta zona son los guardianes de la verdadera esencia del Pura Vida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asia

Más de 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas por tifón Bualoi en Vietnam

Irán

Tras colapso de negociaciones nucleares, reaparecen las sanciones de la ONU contra Irán

Accidente aéreo

Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros

Otras Noticias

Turismo

Estudio reveló que viajar ya es más importante que ahorrar ¿A qué se debe?

Un informe mostró que cada vez más personas destinan sus recursos a conocer el mundo.

Animales

Lista de animales permitidos y prohibidos como mascotas en Colombia: evite multas y sanciones

Guía práctica y legal para Colombia: qué está permitido, qué está prohibido, qué permisos necesita y cómo evitar sanciones administrativas y penales.

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN

Liga BetPlay

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional