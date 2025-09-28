Existe un lugar en el mundo donde la gente casi siempre supera los 100 años ¿Dónde queda y cuál es su secreto?

En el mapa mundial existen lugares que rompen las reglas del envejecimiento. Uno de ellos está en Costa Rica.

Se trata de la Península de Nicoya, reconocida como una de las cinco zonas azules del planeta, donde la longevidad es un fenómeno colectivo.

Existe un lugar en el mundo donde la gente casi siempre supera los 100 años

Los registros oficiales del Ministerio de Salud y el Tribunal Supremo de Elecciones muestran que en esta región, integrada por los cantones de Santa Cruz, Hojancha, Carrillo, Nicoya y Nandayure, más de 900 personas mayores de 90 años siguen con vida, y cerca de 5.000 adultos mayores de 75 años gozan de buena salud.

Además, la mortalidad en mayores de 90 es 10 % más baja que en el resto del país.

¿Cuál es el secreto para llegar a los 100 años?

El secreto no está en medicinas costosas ni en avances tecnológicos, sino en hábitos ancestrales:

Una dieta basada en maíz, frijoles, frutas, café y vegetales locales.

Actividad física constante, ya que muchos continúan trabajando la tierra o caminando largas distancias.

Y sobre todo, una vida en comunidad, con familias extendidas y fuertes lazos sociales que refuerzan la salud emocional.

Para las autoridades de turismo, esta región es más que un destino de playas y paisajes. Ireth Rodríguez, del Instituto Costarricense de Turismo, lo resume así: