CANAL RCN
Internacional

Lula da Silvia conversó con Nicolás Maduro vía telefónica, ¿de qué hablaron?

La llamada, descrita como “rápida” por una fuente oficial, se produjo en la primera semana de diciembre.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 12 de 2025
03:59 p. m.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo la semana pasada una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, centrada en “la paz en América del Sur y el Caribe”, informó este viernes la presidencia brasileña a la AFP.

La llamada, descrita como “rápida” por una fuente oficial, se produjo en la primera semana de diciembre y marcó el primer contacto entre ambos mandatarios desde las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, cuyo resultado no fue reconocido por Brasil.

Bombardeos en el Caribe marcan la ofensiva de Washington

El diálogo ocurre en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre Maduro, a quien acusa de liderar un cartel narcotraficante. Washington ha intensificado sus acciones militares y económicas, incluyendo el bombardeo de embarcaciones que supuestamente transportaban droga frente a las costas venezolanas en el mar Caribe.

En una reciente entrevista, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que los días de Maduro están “contados”. El mandatario venezolano, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que Washington busca un “cambio de régimen” para apropiarse de las reservas petroleras de su país.

Brasil descarta mediación, pero rechaza una guerra en América Latina

La presidencia brasileña aclaró que “no hay intención” de Lula de asumir un rol de mediador en la crisis entre Caracas y Washington.

Sin embargo, el líder brasileño reiteró su postura pacifista en la región. “Le dije: ‘Trump, no queremos guerra en América Latina’”, relató Lula durante un evento oficial. Según su versión, el mandatario estadounidense respondió: “Pero yo tengo más armas, más barcos, más bombas”.

