Luto en la televisión: falleció reconocido actor tras luchar contra el cáncer

Gustavo Cosaín, reconocido por su participación en telenovelas mexicanas, falleció tras luchar contra el cáncer.

Cine de luto
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
01:51 p. m.
El reconocido actor participó en distintas producciones mexicanas como 'Simplemente María', 'Ni contigo ni sin ti', 'EL abuelo y yo', entre mucho más.

Que se sabe sobre la muerte de Gustavo Cosaín

A través de redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes compartió el comunicado informando sobre la partida del artista.

La ANDI comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!

En el 2021, el actor fue diagnosticado con cáncer y en sus redes sociales compartía todos los detalles de su proceso. Sin embargo, nunca compartió en qué etapa del tumor se encontraba.

“Quiero darles las gracias a todos por todo el apoyo que me mandaron, por todos sus buenos deseos para salir adelante de esta enfermedad que es el cáncer, pero ahí vamos acabando con él… todavía nos falta un poquito. La operación salió exitosa. Sí, con sus bronquitas de que tuve que tomar radios, quimios, pero vamos saliendo bien. Ahorita volvió a salir una bolita, pero estamos checando”, afirmó.

¿Por qué pidió ayuda Gustavo Cosaín?

A través de sus redes sociales, pidió ayuda económica para cubrir gastos, ya que por su enfermedad no pudo seguir trabajando.

"Tenía mi lana guardada, la mayoría me conoce, no me gusta pedir, pero a mí me tocó cáncer y coronavirus, pero aquí estamos con problemas y todo.. A quien me pueda echar la mano, se lo voy agradecer. Vivan felices y vamos a echarle las ganas, vamos a triunfar", destacó el actor.

Por el momento, seguidores, familiares y seres queridos han reaccionado ante la pérdida, expresando su dolor por la lamentable partida y destacando el impacto que ha tenido en el mundo de la televisión.

