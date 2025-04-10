Luto: murió reconocido influencer de 23 años en plena transmisión en vivo

En los últimos días, se confirmó el fallecimiento de un reconocido alpinista, cuyo objetivo era escalar y compartir sus experiencias y momentos de vida a través de las redes sociales.

¿Quién fue el influencer que falleció en plena transmisión en vivo?

Balin Miller, un joven de 23 años apasionado por la montaña, era conocido por su talento y dedicación al alpinismo. Desde muy pequeño desarrolló un profundo amor por la escalada, pasión que lo llevó a destacarse en el ámbito internacional.

En 2025 obtuvo un importante reconocimiento al convertirse en el primer alpinista en completar la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley (Denali), una de las cordilleras más desafiantes de Estados Unidos. Logró este reto en un tiempo récord de 56 horas.

Además, participó en importantes expediciones, como la Vía dei Ragni, en la Patagonia, y en las Rocosas Canadienses, donde conquistó la compleja ruta de hielo Reality Bath.

¿Cómo falleció Balin Miller?

La comunidad de seguidores de Balin Miller lamentó profundamente su fallecimiento. El joven alpinista transmitía en vivo a través de TikTok su más reciente desafío: escalar una de las famosas paredes de granito del Parque Nacional Yosemite, en California.

Sin embargo, durante el descenso, sufrió un accidente al deslizarse más allá del extremo de la cuerda que lo sostenía.

Una seguidora relató que Miller logró alcanzar la cima, pero el incidente ocurrió cuando intentaba recuperar unas bolsas que habían quedado atascadas entre las rocas.

¿Cuáles han sido las reacciones tras el fallecimiento de Balin Miller?

Numerosos mensajes y muestras de apoyo han llegado por parte de seguidores y amigos, quienes lamentan profundamente la muerte del joven alpinista. Fue su madre quien confirmó la triste noticia del fallecimiento de Balin Miller.

“Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo, Balin Miller, murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto… quisiera despertar de esta horrible pesadilla”, expresó con dolor su madre.