CANAL RCN
Deportes Video

Luto profundo en el fútbol: murió un histórico jugador de selección

El jugador se encontraba internado en un hospital por una delicada enfermedad. Estos son los detalles.

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
04:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del fútbol se encuentra consternado debido a que el viernes 3 de octubre de 2025 se confirmó la muerte de un importante exjugador de la Selección de Brasil.

Eduardo Antonio dos Santos, el destacado mediocampista que era más conocido como Edu Manga, falleció a sus 58 años tras estar internado en un hospital de Barueri, el municipio brasileño.

Desgarrador: arquero falleció tras un grave choque con un rival
RELACIONADO

Desgarrador: arquero falleció tras un grave choque con un rival

La noticia fue confirmada por clubes como Real Valladolid, Palmeiras y América de México, algunos en los que el 'mago' del medio campo hizo historia.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Edu Manga, el exfutbolista de la Selección de Brasil?

Según se ha conocido, Edu Manga, que jugó con la Selección de Brasil en el Mundial de Italia 1990, murió por una insuficiencia renal.

El exfutbolista estaba siendo monitoreado permanentemente por un grupo de especialistas, pero, a pesar de todos los esfuerzos médicos, se quedó sin signos vitales.

Edu Manga debutó en 1985 con Palmeiras y estuvo activo en el fútbol hasta el 2002. Los otros clubes en los que jugó fueron:

  • América de México. (En 1989 hasta 1992 y en 1994).
  • Corinthians.
  • Emelec.
  • Shimizu S-Pulse (Japón).
  • Paraná.
  • Real Valladolid.
  • Universidad Católica.
  • Logroñés.
  • Sport Recife.
  • Náutico.
  • Figueirense.

Este fue el mensaje con el que Palmeiras confirmó la muerte de Edu Manga

"Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento, a los 58 años, de Eduardo Antonio dos Santos, Edu Manga, ídolo de la afición en la década de 1980", expresó Palmeiras.

Luto: murió el papá de una importante estrella mundial de selección de fútbol
RELACIONADO

Luto: murió el papá de una importante estrella mundial de selección de fútbol

"Fue formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989. El centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca y acumuló convocatorias con la selección brasileña. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestro eterno Edu Manga. Descansa en paz, estrella", concluyó.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

¡ATENCIÓN! El nuevo director técnico del Club León tomó una decisión de última hora con James Rodríguez

Luis Díaz

EN VIDEO: así fue la magistral asistencia de Luis Díaz en el nuevo triunfo de Bayern Múnich vs. Frankfurt

Liga BetPlay

¡OFICIAL! Se confirmó el descenso de un equipo tradicional del Fútbol Profesional Colombiano

Otras Noticias

Temblor en Colombia

ATENTO: otro fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 4 de octubre de 2025

¿En dónde fue el epicentro? ¿En qué zonas de Colombia se sintió este temblor? Descubra los detalles completos.

Dane

DANE anuncia más de 100 oportunidades laborales en varias ciudades del país: así puede aplicar

El DANE abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a personas en diferentes regiones. Aquí le contamos cuáles son los requisitos.

Estados Unidos

Trump advierte a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación de su plan para Gaza

Artistas

Anuel AA enfrenta demanda por presunta agresión física en Estados Unidos

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?