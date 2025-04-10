Luto profundo en el fútbol: murió un histórico jugador de selección

El mundo del fútbol se encuentra consternado debido a que el viernes 3 de octubre de 2025 se confirmó la muerte de un importante exjugador de la Selección de Brasil.

Eduardo Antonio dos Santos, el destacado mediocampista que era más conocido como Edu Manga, falleció a sus 58 años tras estar internado en un hospital de Barueri, el municipio brasileño.

La noticia fue confirmada por clubes como Real Valladolid, Palmeiras y América de México, algunos en los que el 'mago' del medio campo hizo historia.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Edu Manga, el exfutbolista de la Selección de Brasil?

Según se ha conocido, Edu Manga, que jugó con la Selección de Brasil en el Mundial de Italia 1990, murió por una insuficiencia renal.

El exfutbolista estaba siendo monitoreado permanentemente por un grupo de especialistas, pero, a pesar de todos los esfuerzos médicos, se quedó sin signos vitales.

Edu Manga debutó en 1985 con Palmeiras y estuvo activo en el fútbol hasta el 2002. Los otros clubes en los que jugó fueron:

América de México. (En 1989 hasta 1992 y en 1994).

Corinthians.

Emelec.

Shimizu S-Pulse (Japón).

Paraná.

Real Valladolid.

Universidad Católica.

Logroñés.

Sport Recife.

Náutico.

Figueirense.

Este fue el mensaje con el que Palmeiras confirmó la muerte de Edu Manga

"Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento, a los 58 años, de Eduardo Antonio dos Santos, Edu Manga, ídolo de la afición en la década de 1980", expresó Palmeiras.

"Fue formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989. El centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca y acumuló convocatorias con la selección brasileña. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestro eterno Edu Manga. Descansa en paz, estrella", concluyó.