Luto: falleció reconocida escritora británica a los 88 años

La reconocida escritora británica se destacó por su amplia trayectoria profesional, dejando un gran vacío entre sus seguidores.

Trayectoria de Jilly Cooper

Se trata de Jill Sallitt, más conocida como Jilly Cooper. Comenzó su carrera como periodista y escribió numerosas obras de no ficción antes de escribir novelas románticas.

Se convirtió en reportera en el medio 'The Middlesex Independent' en sede de Brentford. Trabajó para el periódico desde 1957 hasta 1959. Posteriormente, estuvo como ejecutiva de cuentas, redactora, lectora de editorial y recepcionista.

Cooper fue conocida con novelas ambientadas en la alta sociedad británica, especialmente por la serie Rutshire Chronicles, iniciada en la década de 1980 con títulos como Riders, Rivals y Polo. Tanto así, que sus obras vendieron millones de ejemplares y algunas fueron adaptadas para televisión.

En 2024, fue nombrada como Dama del Imperio Británica (DBE) por su contribución a la literatura y la cultura del Reino Unido.

¿Cómo fue la noticia de su fallecimiento de Jilly Cooper?

La noticia del fallecimiento se confirmó luego de que sus hijos, Felix y Emily, compartieron un comunicado. Falleció a los 88 años y, según informaron, partió en paz rodeada de su familia y seres queridos.

En el mensaje, sus hijos agradecieron las muestras de cariño y el apoyo recibido en este difícil momento, destacando el legado y la huella que dejó a lo largo de su vida tanto en lo personal como en su carrera.

Camila, esposa del rey Carlos III se pronunció tras el fallecimiento

Según fuentes británicas, se reveló que la reina Camila, esposa del rey Carlos III de Inglaterra, recordó y expresó sus condolencias a la familia de la escritora.

En uno de los comunicados oficiales del Palacio de Buckingham, se reveló un emotivo mensaje que compartió la reina Camila. En sus palabras, expresó su profundo pesar por la pérdida y envió un mensaje de consuelo a la familia, resaltando la admirable trayectoria y el compromiso del fallecido con su labor y con el país. Además, agradeció las muestras de afecto que ha recibido la Casa Real en medio de este momento de duelo.