Luto: falleció reconocido actor de 'El príncipe del rap' a los 42 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras conocer la triste noticias de la muerte de Floyd Roger Myers.

¿Quién era Floyd Roger Myers?

Al actor nació en 1983 y falleció a los 42 años de edad. Empezó su carrera artística realizando anuncios para comerciales.

Después de un tiempo, le llegó la oportunidad de interpretar a Will Smith joven en la producción 'El príncipe del rap'. Allí empezó su fama y a ser reconocido internacionalmente. Más adelante, participó en la miniserie 'The Jacksons: An American Dream', donde interpretó a Marlon Jackson, uno de los hermanos del famoso clan musical.

Se retiró del mundo de la actuación y fundó una organización llamada 'The Fellaship Men's Group', cuyo objetivo es empoderar a los hombres para que "lideren, sanen y prosperen" mientras promueven la salud mental masculina.

Claramente, el colectivo le rindió homenaje tras su fallecimiento con un mensaje en redes sociales.

"Se ha ido, pero nunca lo olvidaremos. La misión continuará en tu honor. ¡La próxima reunión de hombres será memorable, tal y como habíamos hablado! Te queremos, hermano, descansa en paz, el hermano mayor se encargará de todo a partir de ahora ", comunicó la fundación.

De igual manera, el actor conformó una gran familia, pues contrajo matrimonio y tuvo cuatro hijos llamados Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox.

Esto se sabe del fallecimiento de Floyd Roger Myers

Renee Trice, su madre, le confirmó a un medio internacional TMZ que el actor murió a causa de un infarto durante su domicilio de Maryland, Estados Unidos, durante la madrugada del miércoles 29 de octubre del 2025.

Según relató su madre, el actor había sufrido tres ataques cardíacos previos a los últimos tres años, lo que había deteriorado su estado de salud.

De igual manera, Renne comentó que había hablado con su hijo apenas unas horas antes de su fallecimiento. Seguidores y fanáticos lamentan la pérdida de este reconocido actor.