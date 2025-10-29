CANAL RCN
Colombia

Luto en Colombia: murió Fabio Castillo, el periodista que investigó de frente al narcotráfico

Fabio Castillo también reveló secretos del paramilitarismo y fue considerado uno de los pioneros del periodismo investigativo.

Foto: El Espectador y el noticieron Sin Carreta

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
08:26 a. m.
El entorno del periodismo se encuentra afrontando una dura pérdida debido a que Fabio Castillo, el reportero, columnista e investigador que denunció el narcotráfico con rigurosidad, murió el pasado 28 de octubre de 2025.

Fabio Castillo, que fue y siempre será una insignia de El Espectador, medio al que llegó en 1979, no solo le siguió la pista a Pablo Escobar y al Cartel de Medellín, sino que también expuso los secretos más aterradores del Cartel de Cali.

Además, después de la época más temida de los carteles, también investigó con severidad a los paramilitares y reveló cómo estaba compuesta esa organización criminal y qué objetivos tenían en el radar.

Así se destacó Fabio Castillo, el periodista colombiano que murió, a lo largo de su carrera

Fabio Castillo inició su trabajo en los medios de comunicación en el periódico El Nuevo Siglo y desde el principio demostró que tenía un talento especial para los temas judiciales y las investigaciones gruesas.

En consecuencia, debido a los temas que comenzó a esclarecer y a poner de agenda en el país, fue galardonado con un Premio Simón Bolívar y despertó el interés de Guillermo Cano, el director de El Espectador.

Fue así como se convirtió en uno de los periodistas que mejor se entendió con Guillermo Cano y mes a mes comenzó a desenmarañar los entramados criminales que tanto daño le estaban haciendo al país.

De hecho, fue uno de los primeros comunicadores que primero denunció los nexos que Pablo Escobar tenía con el narcotráfico.

Sin embargo, el periodista Fabio Castillo no solo escribió investigaciones y reportajes de primer nivel para El Espectador, sino que también fue el autor de libros como 'Los jinetes de la cocaína' y 'La coca nostra'.

Fabio Castillo tuvo que exiliarse tras sus constantes denuncias a los carteles del narcotráfico

Este periodista, que dejó una huella imborrable en El Espectador y en la historia del país, es considerado uno de los pioneros del periodismo investigativo.

Debido al éxito que tuvieron sus investigaciones y a lo expuestos que dejó a hombres como Pablo Escobar, comenzó a recibir amenazas al poco tiempo de publicar su libro 'Los jinetes de la cocaína', en 1987, y tuvo que exiliarse en diferentes países como Ecuador, Estados Unidos, España y Francia.

Incluso, Fabio Castillo solo regresó al país hasta que Pablo Escobar fue abatido y, desde ahí, siguió agigantando su legado en el periodismo investigativo y en el medio al que siempre estuvo ligado.

 

 

