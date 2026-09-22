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A la cárcel madre y padrastro de una bebé asesinada a golpes: tenía quemaduras y hematomas

La pareja llevó a la bebé de dos años en estado de inconsciencia a un hospital. Les dijeron a los médicos que se había caído y golpeado en la cabeza.

Descubrió que su esposa estaba embarazada y halló a cinco bebés muertos en cajas dentro de su casa
Foto: Freepik

Yhonay Díaz

septiembre 22 de 2026
04:49 p. m.
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La investigación de la Fiscalía sobre el caso de una bebé de dos años que ingresó a un hospital en La Dorada, Caldas, con muerte cerebral, permitió establecer que se habría tratado de un homicidio.

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La niña era sometida a graves agresiones y maltrato sistemático a manos de su propia madre y su padrastro, quienes fueron enviados a la cárcel en las últimas horas.

La pareja no aceptó cargos por los delitos de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada.

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Las atrocidades a las que era sometida la bebé por su madre y padrastro

Los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre cuando la madre y el padrastro ingresaron con la bebé inconsciente a un centro asistencial, argumentando que la menor se habría golpeado la cabeza.

Sin embargo, la gravedad de las lesiones que presentaba en su cuerpo alertó a los médicos que recibieron el caso.

A pesar de que la niña fue sometida a una cirugía de emergencia, falleció cuatro días después, el 20 de septiembre, tras ser declarada en muerte cerebral.

El informe de Medicina Legal reveló que la menor presentaba múltiples hematomas en todo su cuerpo, cicatrices por quemaduras y signos evidentes de desnutrición.

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La estaba sometida a un cruel ciclo de violencia

Los elementos materiales probatorios y testimonios recopilados darían cuenta de que la niña habría sido víctima de episodios reiterados de violencia en su entorno familiar. Otros dos hermanos de la víctima también habrían estado expuestos a estas agresiones.

La bebé ya había estado bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según establece la investigación, la niña permaneció bajo custodia de esa entidad desde que tenía dos meses de edad hasta diciembre de 2025, tras una intervención previa que evidenciaba situaciones de riesgo.

El fiscal del caso presentó ante el juez de control de garantías los elementos probatorios suficientes para sustentar los cargos de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada contra la madre y el padrastro.

El juez consideró que existían motivos suficientes para ordenar su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

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