Entra en vigor la prohibición de EE. UU. a productos de Canadá en medio de tensiones comerciales

La prohibición de entrada a Estados Unidos de varios productos canadienses, entre ellos bebidas alcohólicas, entró en vigor este martes, marcando un nuevo capítulo en la creciente tensión comercial entre ambos países.

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La medida afecta a productos como cerveza, vino, brandy y otras bebidas alcohólicas, así como a derivados lácteos como el lactosuero y a motocicletas de alta cilindrada, un sector en el que compiten directamente con fabricantes estadounidenses como Harley-Davidson.

Nuevas restricciones en respuesta a los aranceles canadienses

La decisión fue anunciada por la Casa Blanca el pasado 8 de septiembre, después de que Canadá impusiera nuevos aranceles a productos procedentes de Estados Unidos como respuesta a las sobretasas aplicadas previamente por Washington. En paralelo, el Gobierno estadounidense levantó algunas de las medidas punitivas que mantenía sobre determinados productos canadienses.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la prohibición argumentando que Canadá ha tratado de manera “muy injusta” a su país. Durante una intervención en el Despacho Oval, el mandatario aseguró que Ottawa se ha convertido en un socio comercial complicado y justificó las restricciones como una respuesta a lo que considera prácticas discriminatorias contra productos estadounidenses.

Trump también señaló que el veto a las bebidas alcohólicas canadienses responde al boicot que, según su administración, enfrentan los vinos y licores estadounidenses en Canadá, donde estos productos han desaparecido de los estantes de la mayoría de las provincias debido al sistema de monopolio estatal que regula su comercialización.

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Canadá minimiza el impacto mientras crece el malestar

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó días atrás las nuevas medidas impuestas por Washington como “relativamente modestas” en términos generales. Sin embargo, el ambiente de tensión entre ambos gobiernos continúa alimentándose no solo por las disputas comerciales, sino también por las reiteradas declaraciones de Trump en las que se refiere a Canadá como el supuesto estado número 51 de Estados Unidos.

El sector empresarial canadiense ha manifestado preocupación por el impacto de las restricciones. Richard Alexander, presidente de Beer Canada, advirtió que aunque la mayoría de los productores de cerveza del país están enfocados en el mercado interno, la prohibición representa un problema significativo para aquellas compañías que han invertido durante años en consolidar una base de consumidores en Estados Unidos.

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La entrada en vigor del veto profundiza así un conflicto comercial que ha escalado durante los últimos meses y que sigue generando incertidumbre para industrias estratégicas a ambos lados de la frontera.