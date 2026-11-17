Un avión militar de Estados Unidos del Comando Sur aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas. Lo particular es que supuestamente iba a bordo el general Francis Donovan, jefe del comando y quien fue clave en la captura de Nicolás Maduro, según pudo conocer NTN24.

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Una de las operaciones más importantes en la historia militar reciente de EE. UU. fue la Resolución Absoluta, puesta en marcha en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 y que llevó al arresto del venezolano junto a su esposa Cilia Flores.

¿Quién lideró la operación?

Las autoridades norteamericanas los estaban buscando por presunto narcotráfico y narcoterrorismo. Se tienen indicios, por ejemplo, de que ambos habrían tenido reuniones con los que eran los máximos cabecillas de las extintas Farc, uno de los grupos armados más peligrosos de Colombia.

Esta operación se efectuó a primera hora y quedó registrada por las cámaras de todo el mundo. Al final, Maduro y Flores fueron llevados al Centro de Detención de Brooklyn, desde donde esperan que comience el juicio a mediados de 2027.

Intriga por su posible presencia

Pues bien, el lunes 16 de noviembre, se supo que la aeronave Boeing C-40 Clipper, utilizaba habitualmente para transporte militar, completó un vuelo de casi tres horas desde Miami.

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Las imágenes satelitales de radar confirmaron la trayectoria del vuelo y su aterrizaje en suelo venezolano, aunque persisten las incógnitas en torno a los objetivos y los pasajeros.

Donovan fue quien capturó al venezolano, lo cual terminó marcando un antes y un después en la historia de Venezuela. Sin Maduro, el poder quedó en manos de Delcy Rodríguez y esto ha llevado a que la relación con Estados Unidos esté en una etapa de transición drástica.