Caso contra Maduro: defensa de Cilia Flores busca de nuevo intentar desestimar los cargos

La defensa de Cilia Flores presentó este lunes 9 de noviembre una nueva moción de 77 páginas ante la jueza federal, Analisa Torres.

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Con este documento, pretende conseguir la desestimación de todos los cargos, incluyendo el de conspiración para cometer tortura.

Cilia Flores asegura que es inocente

Sus abogados intentan utilizar el empleo de las instituciones represivas del régimen venezolano como fundamento para evitar que Flores sea juzgada. La defensa se mantiene en su posición de que ella es inocente de todas las acusaciones.

La exprimera dama de Venezuela ha negado haber participado en supuestas redes de narcotráfico, financiación del terrorismo y conspiraciones relacionadas con armas o torturas.

De igual forma, asegura que está dispuesta a enfrentar estas acusaciones en un juicio, pero considera igualmente que no debería llegar a esta instancia, debido a que afirma que debe contar con inmunidad.

Los presuntos vínculos con grupos armados de Colombia

Un dato no menor es que en la acusación, tanto contra ella como Nicolás Maduro, hay menciones explícitas a supuestos vínculos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos de los grupos armados colombianos más temidos.

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Se indica, por ejemplo, que en 2007 (cuando el presidente era Hugo Chávez y Maduro ejercía como canciller), supuestamente se le habrían ofrecido contratos de Petróleos Venezuela (PDVSA, la empresa estatal del petróleo venezolano) al ELN a cambio de facilitar negociaciones.

Asimismo, se refiere que en ese mismo año presumiblemente hubo dinero de por medio para gestionar la reunión de un narcotraficante con el director de la Oficina Nacional Antidrogas.

Otro punto clave en las pesquisas ocurrió en 2013, cuando Chávez falleció y Maduro asumió el poder. Se cree que, en ese mismo año, el dictador y su esposa habrían participado en reuniones con quienes eran comandantes de las Farc, tales como ‘Timochenko’, ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’. El propósito habría sido discutir acerca de deudas y venta de armamento.