Maduro “ha ofrecido de todo” para evitar conflicto: Donald Trump

Según cifras oficiales, las fuerzas estadounidenses han lanzado al menos seis ataques contra embarcaciones de presuntos “narcoterroristas”, dejando un saldo estimado de 27 muertos.

Donald Trump.
Donald Trump. Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
04:29 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que sus fuerzas en el Caribe atacaron un submarino presuntamente cargado con droga, en el marco de las operaciones antidrogas que su administración mantiene en la región.

Donald Trump confirma nuevo ataque contra submarino

Durante el anuncio, el mandatario también afirmó que su homólogo Nicolás Maduro, “ha ofrecido de todo” para evitar una confrontación abierta con Washington.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene varios buques de guerra desplegados en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, como parte de su estrategia contra el narcotráfico.

Según cifras oficiales, las fuerzas estadounidenses han lanzado al menos seis ataques contra embarcaciones de presuntos “narcoterroristas”, dejando un saldo estimado de 27 muertos.

Trump explicó que el ataque más reciente, ocurrido el jueves, tuvo como objetivo “un submarino construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas”.

Aunque algunos medios señalaron que podría haber sobrevivientes, el secretario de Estado, Marco Rubio, presente en la reunión donde se dio el anuncio, evitó confirmar esa información.

Ante preguntas de la prensa sobre un posible acercamiento entre Caracas y Washington, el presidente estadounidense fue tajante:
“Maduro ha ofrecido de todo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere joder con Estados Unidos”, dijo Trump durante una rueda de prensa ofrecida junto al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

La administración Trump sostiene que Nicolás Maduro lidera el “cártel de los Soles”, por lo que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Además, el mandatario estadounidense aseguró esta semana que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela, en una inusual confirmación pública sobre actividades de inteligencia que habitualmente permanecen en secreto.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez desmintió los reportes sobre supuestas negociaciones con Estados Unidos para la salida de Maduro, publicados por el diario Miami Herald.

“¡FAKE! Otro medio que se suma al basural de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano”, escribió Rodríguez en Telegram, acompañando el mensaje con una foto junto al presidente Maduro y la frase: “Juntos y unidos junto al presidente Maduro”.

Trump asegura que maduro ha intentado todo por evitar el conflicto

Por su parte, Maduro calificó las acusaciones estadounidenses como parte de un plan para promover un “cambio de régimen” y apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela.

En respuesta al incremento de la presión militar estadounidense, el gobierno venezolano reforzó su presencia en zonas fronterizas con Colombia y Brasil.

En los estados de Táchira y Amazonas, las autoridades desplegaron tropas para vigilar pasos fronterizos estratégicos como el Puente Internacional Simón Bolívar, que conecta las ciudades de Cúcuta, Colombia, y San Antonio, Venezuela.

Asimismo, se incrementaron los patrullajes en zonas costeras de Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, regiones próximas a Trinidad y Tobago, donde el Comando Sur de Estados Unidos mantiene una activa vigilancia naval.

