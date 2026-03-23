Informe confidencial de la DEA destapó la relación entre Maduro e Irán

Un informe reservado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) encendió las alarmas internacionales al exponer presuntos vínculos entre el gobierno de Nicolás Maduro y el régimen de Irán.

El documento, basado en miles de archivos oficiales, advirtió que esta relación iba más allá de la cooperación diplomática y podría representar una amenaza estratégica para América Latina y el hemisferio occidental.

La investigación, divulgada por el medio Infobae, señala que la alianza entre Caracas y Teherán incluiría cooperación militar, financiera y hasta nuclear.

Según el informe, se trataría de una estructura compleja que permitiría evadir sanciones internacionales y fortalecer capacidades consideradas sensibles en el escenario global.

Informe sobre los presuntos nexos entre Maduro e Irán

El informe de la DEA describe una relación multifacética entre Venezuela e Irán, en la que destacan transferencias de tecnología militar, incluyendo drones de ataque y misiles antibuque.

Además, se menciona el supuesto uso de recursos naturales venezolanos, como el uranio, para apoyar el programa nuclear iraní.

De acuerdo con el documento, la cuenca de Roraima tendría reservas significativas de este mineral, lo que habría despertado el interés estratégico de Teherán.

Asimismo, se detalla la existencia de una red financiera internacional que involucraría bancos y fondos en distintos países, con el objetivo de esquivar sanciones económicas.

Otro de los puntos más sensibles es la presunta presencia de organizaciones como Hezbolá y Hamás en territorio venezolano.

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El informe sostiene que el país funcionaría como un centro logístico para actividades como lavado de dinero, tráfico de armas y movilidad de operativos en la región.

Además, se menciona que esta alianza no sería reciente, sino que se ha consolidado durante más de dos décadas mediante acuerdos bilaterales en áreas energéticas, industriales y políticas.

En ese contexto, se habla de más de 200 convenios firmados entre ambos países, lo que evidencia una cooperación sostenida.

¿Cómo era la relación entre Maduro e Irán?

El documento advierte que estos presuntos nexos entre Nicolás Maduro e Irán podrían alterar el equilibrio geopolítico en América Latina.

La combinación de cooperación militar, acceso a recursos estratégicos y redes financieras opacas genera inquietud en organismos internacionales y gobiernos occidentales.

Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear (equipos CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a través de la triangulación con Argentina (2006-2014), apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán y alterando el equilibrio estratégico global, se lee en el documento.

Asimismo, la posible conexión con estructuras del crimen transnacional —incluyendo remanentes de grupos armados y carteles— refuerza la percepción de riesgo.

Según el informe, estas redes formarían un ecosistema híbrido que combina terrorismo y actividades ilícitas, ampliando su alcance en la región.

En paralelo, el caso también tiene implicaciones judiciales en Estados Unidos, donde se acumulan investigaciones contra Maduro relacionadas con narcotráfico. El informe de la DEA podría convertirse en una pieza clave dentro de estos procesos legales.

No obstante, es importante señalar que estas revelaciones corresponden a un documento de inteligencia y forman parte de un contexto político y judicial en desarrollo. Por lo tanto, su interpretación requiere cautela y seguimiento a futuras confirmaciones oficiales.