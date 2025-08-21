El supuesto recorrido de aviones del régimen de Maduro tras acercamiento de buques de EE. UU.

En medio del despliegue militar de los buques de guerra de Estados Unidos que se acercan a las costas de Venezuela, en el mar Caribe, para acorralar al Cartel de los Soles que, según el gobierno de Donald Trump, estaría liderado por Nicolás Maduro, se conocieron extraoficialmente la supuesta salida de cinco aviones del régimen.

Se trataría de una aparente salida masiva desde el aeropuerto de Maiquetía, ubicado en La Guaira, a pocos kilómetros de Caracas; donde, al parecer, cinco aviones privados habrían sobrevolado la frontera con Colombia.

Esto habría ocurrido poco después que tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis se acercaran a la costa de Venezuela, como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

Estados Unidos se acerca con buques de guerra a Venezuela

El presidente Donald Trump ha querido utilizar las fuerzas militares para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

Las fuentes dijeron que los barcos son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Un funcionario estadounidense dijo a Reuters que, en total, se espera que alrededor de 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con los esfuerzos de la administración Trump en la región sur del Caribe.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el compromiso adicional de activos militares en la región más amplia incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

¿Cuánto tiempo le quedaría al Cartel de los Soles ante amenazas de EE. UU.?

El funcionario dijo que el proceso duraría varios meses y que el plan era que operaran en espacio aéreo internacional y aguas internacionales.

Los activos navales pueden utilizarse no sólo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma una decisión, añadió el funcionario.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin referirse a los buques de guerra, Nicolás Maduro, declaró en un discurso que Venezuela:

Defenderé nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras de la insólita y extraña amenaza de un imperio en decadencia.