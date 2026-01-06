CANAL RCN
¿Por qué el hijo de Nicolás Maduro estaría en la mira de la justicia de Estados Unidos?

Nicolás Maduro Guerra aparece en el indictment de la Fiscalía de Estados Unidos señalado de conspiración para producir e importar cocaína.

enero 06 de 2026
01:23 p. m.
Tras la captura de Nicolás Maduro el sábado 3 de enero en Caracas, los ojos de la DEA también están puestos en Nicolás Maduro Guerra, hijo mayor del dictador, quien, según las investigaciones, estaría vinculado al envío de cargamentos de cocaína en aeronaves y en reuniones con integrantes de la guerrilla de las Farc, en territorio colombiano.

Según el indictment, alrededor de 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín con dos representantes de las Farc: “Durante la reunión, Maduro Guerra discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026”. Maduro Guerra también discutió la posibilidad de pagar a las Farc con armas en relación con los cargamentos de cocaína”.

La reunión hace parte de una acusación formal presentada ante la justicia estadounidense en la que se identifica al hijo de Nicolás Maduro como participante activo de una conspiración de narcotráfico transnacional.

El escrito también le atribuye cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, fabricación y distribución de droga, así como uso y posesión de armas de guerra y dispositivos destructivos vinculados al narcotráfico.

La Fiscalía también documenta el uso de aeronaves de PDVSA entre los años 2014 y 2015 para transportar drogas y el envío de cientos de kilogramos de cocaína hacia Miami y Nueva York en 2017.

“Durante este tiempo, Maduro Guerra habló con sus socios narcotraficantes sobre, entre otras cosas, el envío de cocaína de baja calidad a Nueva York porque no se podía vender en Miami, la organización de un cargamento de 500 kilogramos de cocaína para su descarga desde un contenedor cerca de Miami y el uso de contenedores de chatarra para contrabandear cocaína a los puertos de Nueva York”.

Para los fiscales, Maduro Guerra tiene un rol operativo, acceso a recursos del Estado y vínculos directos con organizaciones criminales y grupos armados como las Farc designados como terroristas por los Estados Unidos.

Nicolás Maduro Guerra ha expresado su apoyo incondicional a su padre

Tras la captura de Nicolás Maduro, su hijo aseguró estar tranquilo e hizo un llamado a la movilización. Aseguró que no los verán débiles.

"No van a poder (...), se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir. Estoy firme. Estamos firmes y mi familia está firme, firme y dura", aseguró el también diputado oficialista.

Afirmó además que que su padre y la primera dama Cilia Flores "volverán" a Venezuela "más temprano que tarde" de Estados Unidos, donde enfrentan a la justicia.

"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso".

