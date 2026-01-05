Quiénes son los abogados contratados para defender a Nicolás Maduro y Cilia Flores en los Estados Unidos

En su tercer día en los Estados Unidos, el número uno del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados de la Cárcel Metropolitana de Brooklyn a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para comparecer ante la justicia, en su audiencia de lectura de instrucción de cargos.

Maduro se declaró no culpable de los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

Del mismo modo, la primera dama se declaró no culpable por presuntamente haber recibido sobornos de narcotraficantes, participar directamente en operaciones de tráfico y ser intermediaria en reuniones entre altos funcionarios y traficantes.

Fue su primer cara a cara con el juez de 92 años Alvin Hellerstein en un juicio que, al ser declarado expedito, tendrá que cumplir al pie de la letra con la agenda, empezando por su siguiente audiencia, programada para el 17 de marzo.

¿Quiénes representarán a Maduro y su esposa ante la justicia estadounidense?

Tan pronto como llegó a los Estados Unidos, Cilia Flores contrató a los abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, que llevarán su defensa y la de su esposo, acusado de estar a la cabeza del Cártel de los Soles.

Mientras la fiscalía amenazó con presentar evidencias “masivas” en contra de los acusados, Maduro aceptó reunirse con funcionarios consulares de Venezuela, como lo indica el derecho, y su abogado se mantuvo en que presentará mociones ante el tribunal relacionadas con su inmunidad diplomática.

Además, la defensa de Cilia Flores solicitó atención médica urgente, argumentando que la primera dama tiene hematomas en uno de sus costados. De momento, sus abogados no solicitarán la libertad bajo fianza, pero no lo descartan en un futuro.

Barry Pollack (abogado de Maduro) es conocido por asumir casos complejos de seguridad nacional y corrupción pública. En el pasado representó a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y Mark Donnelly (abogado de Flores), exfuncionario del Departamento de Justicia y exfiscal de Texas, tiene un amplio dominio del español, la defensa penal y los litigios complejos.

De ser hallados culpables, el líder del régimen y su esposa podrían enfrentar condenas en prisión que van de los 30 años a la cadena perpetua, sin el beneficio de libertad condicional.