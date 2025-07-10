Maduro reveló quiénes estarían detrás de la alerta de bomba en embajada de EE. UU. en Caracas

En las últimas horas, Nicolás Maduro, aseguró que un grupo terrorista local planeaba colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Venezuela como una acción de provocación en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Maduro dijo durante su programa semanal de televisión que dos fuentes coincidieron "con la posibilidad de que un grupo terrorista local colocara una carga explosiva en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Según Maduro, se trataría de una operación de falsa bandera para alentar una escalada.

Es una embajada que a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos es protegida (...) por nuestro gobierno", añadió Maduro.

Venezuela reforzó su seguridad ante supuesta amenaza a embajada de EE. UU.

Tras haber anunciado la posibilidad de un ataque terrorista en la sede diplomática, Nicolás Maduro aseguró que:

Se reforzó toda la seguridad alrededor de la embajada de los Estados Unidos y la investigación continúa.

Venezuela advirtió a Estados Unidos sobre un plan de extremistas para colocar explosivos en su embajada en Caracas, en medio del despliegue militar de Washington en el Caribe, que el régimen tacha de amenaza.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó en un comunicado que advirtieron "al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza por tres vías distintas".

Hubo dos fuentes, una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional, que se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista local colocara una carga explosiva en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

¿Qué busca Maduro con la supuesta advertencia de bomba a EE. UU.?

Maduro dijo que Rodríguez informó la tarde del lunes "oficialmente al gobierno de Estados Unidos sobre los responsables de la preparación de este ataque terrorista y señaló que buscan a algunos de los responsables en Venezuela. Su gobierno suele denunciar complot vinculados a opositores.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde enero de 2019.

La ruptura ocurrió cuando Washington reconoció como presidente interino al opositor Juan Guaidó luego de desconocer la primera reelección de Maduro en 2018 al tacharla de fraudulenta. Desde entonces, en la embajada estadounidense hay solo algunos empleados.

La segunda reelección de Maduro en julio de 2024 tampoco fue reconocida por Washington.