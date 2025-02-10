CANAL RCN
Internacional

Padrino López aseguró que se destruyeron laboratorios de droga del ELN y disidencias en Venezuela

El ministro de Defensa del régimen de Maduro informó que los operativos contra el narcotráfico se efectuaron en el estado Bolívar.

Padrino López aseguró que se destruyeron laboratorios de droga del ELN y disidencias en Venezuela
Foto: AFP

AFP

octubre 02 de 2025
06:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, Venezuela anunció a través del Ministerio de Defensa que destruyó campamentos de droga operados por dos estructuras armadas de Colombia dentro de su territorio.

A su vez, Vladimir Padrino López, aseguró que el país está "libre de cultivos ilícitos".

Las operaciones antinarcóticos en Venezuela coinciden con un despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, donde Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de encabezar presuntas redes de narcotráfico.

Los alcances del estado de excepción que busca decretar Nicolás Maduro en Venezuela
RELACIONADO

Los alcances del estado de excepción que busca decretar Nicolás Maduro en Venezuela

¿Régimen acabó con laboratorios del ELN y disidencias de las Farc?

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, apuntó en un mapa las áreas donde se despliegan las operaciones militares y mostró imágenes de grandes explosiones e incursiones de tropa en distintas zonas montañosas del país, incluidos estados fronterizos con Colombia.

En las operaciones aún en marcha participan unos 36.000 militares venezolanos.

Se han pasado para acá en la región de los Pijiguaos (estado Bolívar), unos grupos terroristas, narcotraficantes, del ELN y de las Farc, con nombre y apellido.

"Pretenden permanecer en territorio venezolanos dedicados todos al tráfico de droga (...), aquí en Venezuela tendrán una respuesta contundente", dijo.

Siguió temblando en Venezuela: Funvisis registró más de 150 sismos en los últimos días
RELACIONADO

Siguió temblando en Venezuela: Funvisis registró más de 150 sismos en los últimos días

Venezuela denuncia guerrilla del lado venezolano en el Catatumbo

Otra de las zonas donde según el ministro se detectó la presencia de guerrilleros es en el Catatumbo venezolano, una región montañosa que comparte con Colombia.

"Hemos desmontado campamentos tanto del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la Farc", informó Padrino.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Insight Crime han denunciado durante años la presencia de grupos armados colombianos en territorio de Venezuela.

Padrino cuestionó además la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe:

Se nos quiere imponer la fuerza, la coerción, la amenaza, la extorsión, a través de la fuerza, a través de la amenaza militar.

Venezuela denuncia incursión de aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas
RELACIONADO

Venezuela denuncia incursión de aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Ultimátum para indocumentados que quieran pisar el Super Bowl: ¿El ICE prepara arrestos masivos?

Estados Unidos

“Los arrestaremos”: asesor de Trump advierte redadas del ICE por el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Estados Unidos

Inmigración de Estados Unidos confirma su presencia en el Super Bowl 2026 tras la participación de Bad Bunny

Otras Noticias

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética

El trastorno genético es extremadamente raro por lo que hasta ahora son pocas las personas que han sido diagnosticadas.

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría investiga contratos de bienestar social en la Policía por más de $850 millones

Según la información, los convenios estaban destinados a financiar actividades de bienestar social para los funcionarios de la institución.

Selección Colombia

Así fue el partido entre Colombia y Noruega en el Mundial Sub-20: ¡Cerca de la clasificación!

Redes sociales

Kimberly Reyes confesó que enfrenta una condición médica, ¿de qué se trata?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025