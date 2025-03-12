Maduro se refirió a la conversación telefónica que tuvo con Trump: “Fue en un tono de respeto, inclusive, cordial”

En medio de un evento televisado, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se refirió por primera vez a la conversación telefónica que habría sostenido con el presidente Donald Trump, a finales de noviembre.

Mucho se ha dicho desde que el diario estadounidense The New York Times confirmó que el republicano y su homólogo en Caracas hablaron durante algunos minutos por teléfono. Sin embargo, el presidente Trump se negó a revelar detalles sobre la conversación y Maduro se había mantenido en silencio hasta este miércoles (3 de diciembre).

“Hace unos diez días, efectivamente, de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Sobre eso ha hablado la prensa mundial. Yo aprendí, en seis años de canciller, la prudencia diplomática y, en estos años de presidente, con lo aprendido como canciller y de mi maestro, el comandante Chávez, he notado que me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófono. Cuando hay temas importantes, se tratan en silencio”, comentó Maduro, antes de compartir supuestos detalles sobre el tono de la conversación.

Según Maduro fue una conversación cordial y podría marcar el inicio de un diálogo respetuoso:

Maduro, que ha insistido tras el despliegue de unidades militares de los Estados Unidos en el Caribe Sur, que buscan un cambio de régimen a como dé lugar, dijo que fue una conversación amigable, que podría marcar el inicio de un diálogo respetuoso entre ambos países:

“Yo conversé con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial. Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz (…) welcome the peace. War never in the life”.

Pero eso no es todo. En su inglés poco fluido, Maduro sugirió que en los Estados Unidos están cansados de la guerra y podrían estar buscando una salida diplomática a sus diferencias con el régimen:

“Los Estados Unidos, toda su juventud, está cansada de guerras eternas, tienen marcas en su psicología colectiva como país… Vietnam, Irak, Afganistán, Libia, y el pueblo de los Estados Unidos, the people in the United States say no murder Afganistán, no murder Vietnam, no murder Libia, no murder Irak”.

RELACIONADO La rutina que está teniendo Nicolás Maduro para esquivar vigilancia de Estados Unidos

¿Versiones encontradas? Trump ya se había referido a la conversación con Maduro

Durante el fin de semana, a bordo del Air Force One, el presidente Trump admitió haber conversado con Maduro y, aunque evitó compartir detalles, parecía poco emocionado sobre los alcances de la llamada:

"No quiero comentar sobre eso, pero la respuesta es sí (…) No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica".

Horas más tarde, volvió a referirse a los posibles ataques que el Pentágono realizaría “en tierra” contra los cárteles del narcotráfico en Venezuela y dijo que podrían iniciar “muy pronto”.