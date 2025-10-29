“Espero no pase nada malo”: Maluma reveló su preocupación al estar en una de las playas del Caribe

El mundo se encuentra paralizado tras la contundencia del huracán Melissa que ya ha sido considerado como uno de los huracanes más fuertes de la historia. Este ya tocó tierra en Cuba durante la madrugada de este miércoles, tras haber devastado a Jamaica.

Por esto, millones de usuarios se han tomado sus redes sociales para estar al tanto del fenómeno natural que, al día de hoy, ya deja varios muertos en Jamaica, Haití y República Dominicana. No obstante, algunos gobiernos han manifestado que es “muy pronto” para emitir declaraciones oficiales sobre el número de muertes.

Maluma preocupa a sus fanáticos

Las reacciones ante la contundencia del desastre no se han hecho esperar ya que algunos artistas han enviado mensajes de alerta y solidaridad con las víctimas. Este fue el caso de Maluma, quien alertó a sus más fieles fanáticos al explicar que se encuentra en una de las playas del Caribe.

Aunque no reveló con exactitud su ubicación, las imágenes de la zona que compartió el antioqueño dejaron ver la contundencia de las olas del mar y la oscuridad del cielo que se encontraba permeado de espesas nubes.

Pese a que aclaró que, según reportes de las autoridades, el huracán no iba a pasar por el lugar en el que se encuentra, el artista preocupó a sus fanáticos tras generar incertidumbre sobre el rumbo del huracán.

“Les envío un abrazo muy grande a toda mi gente de Jamaica, Cuba y demás lugares afectados. Dicen que por aquí no va a tocar tierra, lo cual es una gran noticia, pero sí con la mano en el corazón por toda la gente que está pasando por un mal momento. Cuídense mucho, no salgan de casa y espero que nada malo realmente pase”, manifestó.

Huracán Melissa avanza por el Caribe

Según los reportes más recientes, por parte del Centro Nacional de Huracanes, Melissa se encuentra actualmente frente a la costa del norte de Cuba y presenta vientos de hasta 160 km por hora.

Así mismo, se prevé que siga su trayecto y pase por encima de Long Island y Crooked Island, en las Bahamas, durante esta tarde o noche.