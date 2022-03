El crudo relato de una mujer tras una tragedia: “Mi mamá sabía que mi hermano la iba a matar”

El pasado viernes ocurrió un hecho trágico en una familia argentina, luego de que una madre fuera asesinada por su propio hijo, el cual sufría de esquizofrenia y de acuerdo al relato de su hermana, era una muerte anunciada que las autoridades nacionales no quisieron hacerle seguimiento.

Graciela Nélida Lavergne, de 63 años, fue hallada muerta en su patio, con golpes en la cabeza y el principal sospechoso del asesinato es su hijo.

"Mi hermano es el asesino y se podría haber evitado", aseguró Paola, hija de Graciela Nélida Lavergne, en entrevista para Crónica HD, de Argentina.

De acuerdo con su relato, los actos de violencia en contra de su mamá, por parte de su hermano, eran continuos e incluso varias llamadas al 911 pudieron ser testigo de ello, pues previamente el hombre ya había golpeado a su madre, pero esta vez las heridas fueron mortales.

Las autoridades que asistieron al lugar de los hechos informaron que encontraron a la mujer tendida en el césped del jardín interno de la casa. Tenía una herida profunda en su cabeza y los profesionales de salud constataron el fallecimiento.

En el mismo informe indicaron que en la casa de la víctima se encontraba un hombre (su hijo) de 30 años, con manchas de sangre en varios lugares de su cuerpo y visiblemente alterado, por lo que fue detenido como principal sospechoso del crimen.

El hombre fue trasladado al hospital Bocalandro de Loma Hermosa, en donde confirmaron que este padecía esquizofrenia e incluso había estado internado varias veces en clínicas psiquiátricas.

"El martes pasado, llamé al 911 y le pusieron una inyección a mi hermano. Él estaba violento con mi mamá desde hace varios días, el patrullero me dijo que ellos no podían hacer nada, que tenía que acercarme a la fiscalía", indicó Paola, quien afirmó que él estaba internado, pero le dieron salida por una fecha especial y ahí fue cuando cometió el crimen.

"Estaba internado pero una médica le dio permiso para venir a la casa porque cumplía años. Después, él no quería volver, no tenía medicación y pasó esto", dijo. Y continuó: "Mi mamá sabía que mi hermano la iba a matar. Era una muerte anunciada. Me decía que él le pegaba. Hay muchas llamadas al 911 para avisar que él estaba así. Ella ya dejó todo para que la cremen porque sabía que la iba a matar esta semana”.

Finalmente, la mujer aseguró que no guarda rencor contra su hermano y quiere que sea trasladado a un lugar donde se pueda sentir mejor: "Padece esquizofrenia desde chiquito". Según ella, entre los vecinos era conocido como "El loco del machete" por merodear por el barrio con esa arma.

"Está enfermo, quiero que lo dejen en un lugar donde esté un poco mejor, es lo que mi mamá hubiese querido. No tengo rencor”, concluyó.