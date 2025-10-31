Marcela Reyes reaccionó a las capturas en México por el caso de B-King: "Que se siga haciendo justicia"

Este 30 de octubre, las autoridades mexicanas reportaron la captura de 16 personas presuntamente implicadas en el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado 17 de septiembre en el Estado de México.

Entre los capturados se encuentra 'El Comandante', quien al parecer es el autor intelectual de ambos homicidios y quien aparecía en unos chats que sostuvo Regio Clown antes de lo sucedido. Se espera que avance el proceso para conocer la posible responsabilidad de cada uno en este hecho que conmocionó a Colombia y México.

Marcela Reyes reaccionó a los avances de la justicia

A través de sus redes sociales, la DJ y empresaria Marcela Reyes, exesposa del cantante B-King, celebró el avance de las autoridades de México en la investigación y pidió que se haga justicia tras los crueles hechos de violencia de los que fueron víctimas ambos artistas.

Que se siga haciendo justicia. En mis días más oscuros, he sabido esperar con paciencia y en silencio, confiando en que Dios y el tiempo muestren la verdad. El daño que me han causado ya no se puede reparar, pero me aliviana el alma ver la justicia de Dios.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre las acusaciones en su contra?

A través de un comunicado oficial del equipo jurídico de Reyes anunció que estarían demandando a varias personas y medios de comunicación que la habrían relacionado con el asesinato de su expareja, reafirmando su inocencia en lo sucedido.

Además, en diálogo con diferentes medios de comunicación, Reyes expresó que se había disculpado en vida con B-King por sus conflictos anteriores, por lo que ya no habría hostilidades como cuando el artista hizo una denuncia pública señalándola de lo que le llegara a suceder.