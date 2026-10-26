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Famoso actor y cantante fue hallado sin vida en su casa: esto se sabe

¿Ya se reveló la causa exacta de su deceso? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 26 de 2026
05:03 p. m.
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Argentina está de luto por la muerte de un reconocido actor y artista vocal del cine, el teatro y la televisión.

Marcelo Trepat, que nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, la provincia de Buenos Aires, Argentina, falleció el 24 de octubre de 2026, a sus 62 años.

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Este actor, que residía en Villa Giardino, la provincia de Córdoba, murió mientras dormía, pero, hasta el momento, las autoridades forenses aún no han determinado la causa exacta de su deceso.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, a través de su página web oficial.

Así se confirmó la muerte de Marcelo Trepat, el destacado actor de Argentina

La Asociación Argentina de Actores y Actrices se solidarizó con los seres queridos de Marcelo Trepat y exaltó su legado en el entorno actoral y musical.

“Despedimos con tristeza al actor y cantante Marcelo Trepat, quien desarrolló una amplia trayectoria en el teatro musical, la televisión y el cine. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento”, detalló la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

“Su acercamiento a la actuación comenzó durante la escuela primaria, cuando asistía a clases de teatro en la Escuela 22. En 1991 integró el elenco original de Drácula, el musical, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, estrenado en el Luna Park, donde interpretó a Lord Arturo. Entre 2009 y 2012 fue reemplazante de Les Luthiers, cubriendo funciones actorales y vocales de sus integrantes”, se agregó.

El camino de Marcelo Trepat en el cine y la televisión

A lo largo de su carrera, Marcelo Trepat hizo parte de producciones de televisión exitosas tales como:

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  • ‘Montaña rusa’.
  • ‘La niñera’.
  • ‘Los simuladores’.
  • ‘Al ritmo del tango’.

Asimismo, en cine brilló en trabajos audiovisuales como ‘Cicatrices’ y ‘Te querré mientras viva’, ambos estrenados en 2001.

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