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Murió actor a los 51 años tras desplomarse en plena entrevista en vivo: momento quedó en video

Seth Kwame Dzokoto, famoso actor ghanés, murió a los 51 años tras desplomarse durante una entrevista radial en vivo. El impactante momento quedó en video.

Murió actor a los 51 años tras desplomarse en plena entrevista en vivo: momento quedó en video
Foto: redes

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
03:27 p. m.
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El mundo del entretenimiento en Ghana está de luto tras la inesperada muerte de Seth Kwame Dzokoto, reconocido actor, comediante y presentador de televisión, quien falleció a los 51 años después de sufrir una emergencia médica mientras participaba en un programa de radio en vivo.

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El hecho ocurrió el jueves 22 de octubre de 2026 y quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, generando conmoción entre sus seguidores.

¿Cómo murió el actor Seth Kwame Dzokoto durante una entrevista?

De acuerdo con los reportes conocidos, Dzokoto se encontraba participando en una conversación con el periodista Prince Gyimah, conductor de un programa matutino de la emisora Owass FM, cuando comenzó a presentar dificultades de salud.

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Durante la transmisión, el actor se desplomó inesperadamente, lo que provocó preocupación entre los trabajadores de la estación.

En las imágenes difundidas se observa cómo las personas presentes intentaron auxiliarlo. Incluso, antes de que se interrumpiera la transmisión, le ofrecieron una botella de agua.

El artista fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde fue declarado muerto al llegar.

Algunas versiones relacionaron el incidente con una discusión que habría sostenido durante el programa. Sin embargo, no existe confirmación de que ese intercambio haya tenido relación con su fallecimiento.

La noticia fue confirmada por su hermana mayor, Gloria Dzokoto, a la Agencia de Noticias de Ghana (GNA).

¿Quién era Seth Kwame Dzokoto, el actor que murió a los 51 años?

Seth Kwame Dzokoto era una figura reconocida de la televisión ghanesa, especialmente por su participación en la serie Efiewura, donde interpretó al personaje Judge Koboo.

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También ganó popularidad como presentador de Edziban, un programa dedicado a mostrar la gastronomía y las tradiciones culturales de Ghana.

Además de su trayectoria artística, tuvo participación en actividades políticas de su país.

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