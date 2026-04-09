Marcha de trabajadores en Venezuela fue dispersada con gases lacrimógenos: exigen mejores salarios

Con un salario mínimo de apenas 130 bolívares (0,27 dólares) frente a una inflación anual que supera el 600%, la crisis económica en Venezuela detonó este jueves nuevas protestas multitudinarias en el centro de Caracas.

Unos 2.000 trabajadores, que exigen mejoras frente a lo que sindicatos califican como salarios "de hambre", fueron dispersados con gases lacrimógenos y escudos por agentes antimotines cuando intentaban movilizarse hacia el palacio de Miraflores.

Al grito de "¡Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores!" y "¡Vamos hasta Miraflores!", los manifestantes desafiaron la ola de represión que había mantenido las calles en silencio durante casi dos años tras las protestas de 2024.

Rodríguez no detalló de cuánto será el incrmeneto:

La movilización surge como rechazo directo a la promesa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que el miércoles anunció un "incremento responsable" para el próximo 1 de mayo, pero sin detallar porcentajes ni su incidencia en beneficios legales.

Rodríguez, que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, gobierna bajo presión de Washington y ha impulsado reformas en los sectores petrolero y minero.

A pesar de sus promesas, la mandataria condicionó los avances al afirmar que, en tanto "Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino".

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Último ajuste salarial fue en 2022

La realidad financiera de los trabajadores es crítica. Aunque el ingreso puede alcanzar los 150 dólares mediante bonos estatales, esta cifra es insuficiente para cubrir los 645 dólares en los que se estima el costo de la canasta básica alimentaria familiar.

Los manifestantes recordaron que el último ajuste salarial fue decretado por Maduro en 2022, estableciendo en ese entonces un ingreso base de 28 dólares que hoy está pulverizado.