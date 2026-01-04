EE.UU. está dispuesto a trabajar con Venezuela si toma las "decisiones adecuadas": Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que Washington está dispuesto a trabajar con los actuales líderes de Venezuela si estos toman “las decisiones adecuadas”, tras la operación estadounidense que culminó con la captura y salida del país de Nicolás Maduro.

Nuevas declaraciones de Marco Rubio sobre Venezuela

En una entrevista concedida al programa Face the Nation de CBS News, Rubio señaló que la postura de su gobierno dependerá de las acciones que adopten las nuevas autoridades venezolanas.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, afirmó, al tiempo que advirtió que, de no producirse los cambios esperados, Estados Unidos mantendrá “múltiples palancas de presión” para proteger sus intereses.

Al referirse a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo de Venezuela designó para asumir la presidencia tras la captura de Maduro, el jefe de la diplomacia estadounidense se limitó a reiterar los objetivos de Washington y aseguró que su gobierno observará cómo evoluciona la situación política en el país suramericano.

Rubio insistió en que entre las prioridades de Estados Unidos están frenar el narcotráfico, evitar la llegada de pandillas a su territorio y garantizar que la industria petrolera venezolana no beneficie a “piratas” o a adversarios de Washington, sino a la población del país.

En ese sentido, subrayó que la principal diferencia con el gobierno de Maduro es que el exmandatario era “alguien con quien no se podía trabajar”.

Según el secretario de Estado, Maduro nunca respetó los acuerdos que suscribió y, pese a que en varias ocasiones se le ofreció la posibilidad de abandonar el poder, rechazó cualquier salida negociada.

Sobre un eventual despliegue de tropas estadounidenses en territorio venezolano, Rubio calificó el tema como una “obsesión de la opinión pública”, aunque reconoció que es una opción que el presidente Donald Trump no puede descartar de manera pública.

Marco Rubio habló sobre bloqueo petrolero

Recordó además que el bloqueo petrolero impuesto por Washington sigue vigente y representa una herramienta clave de presión sobre el rumbo de los acontecimientos.

Finalmente, el jefe de la diplomacia estadounidense descartó comparaciones con intervenciones pasadas en países como Libia, Irak o Afganistán. “Nuestra misión aquí es muy diferente”, aseguró, al enfatizar que Estados Unidos no solo enfrenta a un régimen político, sino a lo que considera una amenaza directa para sus intereses estratégicos.