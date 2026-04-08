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Devastadora actualización de la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

El balance oficial de víctimas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio volvió a aumentar.

Devastadora actualización de la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
06:58 a. m.
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La emergencia por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. Un nuevo balance oficial confirmó que el número de personas fallecidas aumentó significativamente, convirtiendo esta tragedia en uno de los desastres naturales más devastadores registrados en la historia reciente del país.

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La actualización de las cifras fue presentada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y representa un incremento de más de 600 personas, frente al reporte anterior, entregado el 24 de julio, exactamente un mes después de la tragedia.

Mientras las cifras continúan creciendo, decenas de familias mantienen la esperanza de encontrar a los cuerpos de sus seres queridos debajo de los escombros.

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¿Cuántos muertos dejó el doble terremoto en Venezuela?

De acuerdo con el más reciente reporte entregado por el régimen en transición, la cifra de fallecido aumentó a 6.125, cuando en el último reporte habían contabilizado 5.546 víctimas fatales, 30 días después de la tragedia.

Lo que indica que en tan solo 12 días se han hallado cientos de cuerpos en las ruinas de los edificios colapsados por el doblete sísmico.

Aunque el balance de desaparecidos en un misterio, en las últimas horas el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, señaló que todavía permanecen desaparecidas cerca de 1.400 personas, por lo que los equipos de rescate continúan trabajando en diferentes sectores afectados por la emergencia.

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Miles de viviendas destruidas o en alto riesgo de colapso

Los daños materiales continúan reflejando la magnitud de la tragedia. Según las cifras oficiales, al menos 190 edificios colapsaron completamente durante los movimientos telúricos.

El impacto sobre la infraestructura habitacional va mucho más allá de esas edificaciones. Las autoridades identificaron otras 6.433 construcciones catalogadas como de alto riesgo para ser habitadas debido al deterioro estructural que presentan.

A esta cifra se suman 9.866 viviendas clasificadas como restringidas, inmuebles que requieren evaluaciones adicionales antes de que sus ocupantes puedan regresar.

Como consecuencia de estos daños, miles de familias permanecen fuera de sus hogares. Algunas fueron trasladadas a refugios temporales habilitados por las autoridades, mientras que otras optaron por alojarse con familiares o amigos ante la imposibilidad de regresar a sus viviendas.

Actualmente, cerca de 24.000 damnificados viven en campamentos temporales ubicados en Caracas y en el estado La Guaira, donde continúan recibiendo atención mientras avanzan las labores de recuperación.

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