Avanza la investigación tras la muerte de Yeison Jiménez: confirmaron hora del despegue e información clave del aeropuerto

Las autoridades continúan analizando cuál fue la causa por la que la aeronave perdió altura tras el despegue.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
11:32 a. m.
Las autoridades correspondientes siguen avanzando en la investigación del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez.

En la noche del 27 de enero, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos dio a conocer un informe preliminar. En él, se especificó que la avioneta se quedó en Paipa, Boyacá, desde la tarde del 9 de enero.

Además, los investigadores aclararon que la avioneta cayó en la finca Marengo, ubicada en la vereda Romita, y que las condiciones meteorológicas fueron visuales.

Por otra parte, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos encontró que, tras el primer impacto contra el suelo, la avioneta rebotó y se desplazó 21 metros hasta la posición final.

Y, adicionalmente, los investigadores también esclarecieron cuál fue la hora exacta en la que despegó la aeronave y proporcionaron datos del aeródromo Juan José Rondón, de Paipa.

¿A qué hora despegó la avioneta de Yeison Jiménez antes del trágico accidente?

"Se presentó plan de vuelo con hora estimada a las 15:05 HL, bajo reglas de vuelo visuales, con el número de vuelo PAV-1, con una velocidad estimada de 160 nudos, a una altitud de 12,500 pies, en la ruta Paipa - Ubaté - San Francisco - Honda - La Pintada - EOH. El aeródromo alterno correspondía al José María Córdoba del municipio de Rionegro, con seis ocupantes a bordo y una autonomía de vuelo de 3:30 horas", se aclaró.

"De acuerdo con la información inicial, la aeronave realizó el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09 HL, inició la carrera de despegue", se añadió.

¿Qué datos se revelaron del aeródromo Juan José Rendón, de Paipa?

Los investigadores informaron que el aeródromo está localizado exactamente a 2 kilómetros del municipio y que la pista se encontraba debidamente señalizada.

Además, dejaron claro que no había servicio de tránsito aéreo ni servicio de información meteorológica, pero que se utilizaron imágenes satelitales.

 

