CANAL RCN
Internacional

Luto: reconocido cantante murió tras ser apuñalado

El cantante fue encontrado sin vida dentro de su casa. ¿Qué han reportado las autoridades?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
12:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los fanáticos de la música, especialmente de la ópera, se encuentran devastados debido a que murió uno de sus máximos exponentes.

Jubilant Sykes, que nació en 1954 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, y en el 2009 fue nominado al premio Grammy al 'mejor álbum clásico', fue herido con un arma blanca el pasado 8 de diciembre de 2025 y las autoridades lo encontraron sin vida.

Dolor profundo en la música: murió una leyenda a sus 63 años
RELACIONADO

Dolor profundo en la música: murió una leyenda a sus 63 años

Todo ocurrió al interior de su casa, ubicada en Santa Mónica, y los policías llegaron al lugar de los hechos luego de que recibieron una llamada de emergencia.

Esto han reportado las autoridades tras la muerte de Jubilant Sykes, el reconocido cantante de ópera de Estados Unidos

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades estadounidenses, ellos se dirigieron a la casa del cantante Jubilant Sykes sobre las 9:20 de la noche tras atender una llamada en la línea 911.

Apenas la Policía ingresó a la casa, se percató de que el artista tenía varias heridas graves que estaban relacionadas con un apuñalamiento y, además, confirmaron que ya no se le detectaban signos vitales.

Además, informaron que Micah Sykes, el hijo del cantante, fue encontrado dentro de la casa y que fue detenido por, presuntamente, ser el responsable de lo ocurrido.

En el marco de ese reporte, de acuerdo con CNN, los familiares de Jubilant Sykes le habrían manifestado a las autoridades que Micah Sykes tendría antecedentes de una afección mental.

No obstante, las autoridades se encargarán de realizar las evaluaciones correspondientes para emitir conclusiones.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Jubilant Sykes tras su muerte

Una vez las autoridades confirmaron la muerte de Jubilant Sykes por apuñalamiento, los fanáticos de su música quedaron completamente conmocionados.

Murió reconocida actriz de Netflix tras una fuerte enfermedad: "Luche con mis fuerzas"
RELACIONADO

Murió reconocida actriz de Netflix tras una fuerte enfermedad: "Luche con mis fuerzas"

"Estoy absolutamente agobiado", "tu música siempre fue inspiración", "descansa en paz", "tu legado siempre vivirá", "gracias por cantar", "no puedo creerlo" y "lo siento mucho", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

avianca

Airbus confirma corrección total de la falla de software en los A320: ¿Qué fue lo que pasó?

Estados Unidos

Estados Unidos podría exigir a turistas que enseñen su historial de los últimos cinco años en redes sociales

Estados Unidos

¿Quiénes son los cuatro colombianos que fueron incluidos recientemente en la lista Clinton?

Otras Noticias

Aeropuerto El Dorado

Aeropuerto Internacional El Dorado recibe certificación de aeródromo ¿Qué significa?

La certificación fue aprobada tras un proceso de evaluación, auditoría y verificación de la Aeronáutica Civil.

EPS

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda

La organización explicó que la decisión se tomó después de varios intentos de acuerdo que no lograron una solución.

Junior de Barranquilla

"Todo el país está contra Junior": Jermein Peña

Premio Nobel

Danny Ocean tuvo emotiva presentación en el Nobel de Paz: dedicó mensaje a María Corina Machado

Educación

Dan a conocer nuevo ranking de las mejores universidades colombianas en Latam antes de finalizar el 2025: estas son