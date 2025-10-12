Luto: reconocido cantante murió tras ser apuñalado

Los fanáticos de la música, especialmente de la ópera, se encuentran devastados debido a que murió uno de sus máximos exponentes.

Jubilant Sykes, que nació en 1954 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, y en el 2009 fue nominado al premio Grammy al 'mejor álbum clásico', fue herido con un arma blanca el pasado 8 de diciembre de 2025 y las autoridades lo encontraron sin vida.

Todo ocurrió al interior de su casa, ubicada en Santa Mónica, y los policías llegaron al lugar de los hechos luego de que recibieron una llamada de emergencia.

Esto han reportado las autoridades tras la muerte de Jubilant Sykes, el reconocido cantante de ópera de Estados Unidos

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades estadounidenses, ellos se dirigieron a la casa del cantante Jubilant Sykes sobre las 9:20 de la noche tras atender una llamada en la línea 911.

Apenas la Policía ingresó a la casa, se percató de que el artista tenía varias heridas graves que estaban relacionadas con un apuñalamiento y, además, confirmaron que ya no se le detectaban signos vitales.

Además, informaron que Micah Sykes, el hijo del cantante, fue encontrado dentro de la casa y que fue detenido por, presuntamente, ser el responsable de lo ocurrido.

En el marco de ese reporte, de acuerdo con CNN, los familiares de Jubilant Sykes le habrían manifestado a las autoridades que Micah Sykes tendría antecedentes de una afección mental.

No obstante, las autoridades se encargarán de realizar las evaluaciones correspondientes para emitir conclusiones.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Jubilant Sykes tras su muerte

Una vez las autoridades confirmaron la muerte de Jubilant Sykes por apuñalamiento, los fanáticos de su música quedaron completamente conmocionados.

"Estoy absolutamente agobiado", "tu música siempre fue inspiración", "descansa en paz", "tu legado siempre vivirá", "gracias por cantar", "no puedo creerlo" y "lo siento mucho", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.