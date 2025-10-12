CANAL RCN
Radar instalado por los Estados Unidos en el Caribe ya entró en operación

El Gobierno del país en el que fue instalado insiste en que Estados Unidos no planea un ataque por tierra desde su territorio.

Foto: AFP
Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
01:37 p. m.
El mayor despliegue militar de Washington en el Caribe tiene un nuevo elemento clave: el radar que Estados Unidos instaló en Trinidad y Tobago entre el 26 y el 27 de noviembre ya entró en funcionamiento y alimenta de información a ambas naciones. Así lo confirmó el ministro de Defensa del archipiélago, Wayne Sturge, al precisar que “los datos se comparten”.

La activación del sistema coincide con la presencia continua de unidades estadounidenses en territorio trinitense. A finales de octubre llegó el buque USS Gravely, y del 16 al 21 de noviembre un grupo de marines realizó maniobras en el país; parte del personal permanece aún en la zona.

A esto se suma el aterrizaje de varias aeronaves militares en el nuevo aeropuerto de Tobago, incluso antes de que haya sido inaugurada oficialmente.

Sistema de beneficio mutuo:

Desde el gobierno trinitense insisten en que el objetivo principal del radar es reforzar la seguridad fronteriza. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar declaró que las fuerzas armadas locales “tendrán acceso a estos datos”, y explicó días antes que “el nuevo sistema de radar ayuda a detectar actividades que eluden las sanciones relacionadas con el petróleo crudo venezolano y a los traficantes que introducen narcóticos, armas de fuego, municiones y migrantes en nuestro país desde Venezuela”.

La instalación del dispositivo ocurre como un paso más en el despliegue que, según Washington, busca frenar el tráfico de drogas hacia el norte del continente. No obstante, Caracas sostiene que el verdadero propósito es otro: según el gobierno venezolano, el operativo —que incluye el despliegue del portaviones más grande del mundo— pretende derrocar al presidente Nicolás Maduro para tomar el control de los recursos petroleros del país.

Gobierno de Trinidad y Tobago insiste en que los Estados Unidos no han pedido entrar a Venezuela desde su territorio:

Las tensiones se inscriben en un contexto de sanciones que siguen vigentes desde 2019, cuando Donald Trump, en su primer mandato, decretó un embargo al petróleo venezolano, medidas que se mantuvieron durante su segundo periodo en la Casa Blanca.

Pese a sus críticas reiteradas al gobierno de Maduro, Persad-Bissessar ha aclarado que Estados Unidos nunca ha pedido permiso para utilizar el territorio trinitense como plataforma para un ataque contra Venezuela. El radar, indicó, forma parte de la cooperación bilateral de seguridad, en un archipiélago situado a unos diez kilómetros de las costas venezolanas.

