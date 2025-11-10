María Corina Machado convoca una oración mundial por la paz de Venezuela

En un mensaje dirigido a los venezolanos dentro y fuera del país, la líder opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, convocó a una jornada mundial de oración por la libertad de Venezuela.

El llamado coincide con la próxima canonización de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, un evento que Machado espera se celebre “sin presos políticos”.

“Queridos venezolanos, hoy sábado 11 de octubre, los venezolanos en todo el mundo nos uniremos en una oración mundial por la libertad”, expresó Machado en un video compartido a través de las redes sociales.

Una jornada de oración que convoca a venezolanos en todo el mundo

“Más allá de tu fe, de tus creencias, esta es una ocasión que nos une a todos, porque todos queremos justicia, libertad y paz para Venezuela”, agregó.

La convocatoria busca reunir a ciudadanos, activistas, familiares de detenidos y defensores de derechos humanos en plazas, parques y espacios públicos de distintas ciudades del mundo.

El objetivo principal, según la líder opositora, es elevar una plegaria colectiva por una Venezuela libre, como en un gesto simbólico de unidad nacional y espiritual.

Machado, quien se consolidó una figura clave en la lucha democrática venezolana, destacó la importancia de este momento histórico y pidió a los ciudadanos consultar las redes sociales para conocer los puntos de encuentro y horarios de la jornada.

María Corina Machado hizo un llamado a una “Venezuela libre sin presos políticos”

“Las madres, los familiares, los amigos, los defensores de derechos humanos, todos nos reuniremos en cada plaza, en cada país, en cada rincón del mundo para elevar juntos una plegaria por una Venezuela libre sin presos políticos”, expresó.

La líder concluyó su mensaje con una frase que resonó entre sus seguidores: “Seguimos de la mano de Dios hasta el final”.

La iniciativa se suma a una serie de acciones pacíficas promovidas por María Corina Machado en su campaña por la liberación de los presos políticos y la restauración de la democracia en Venezuela.

Su reciente reconocimiento con el Nobel de la Paz ha amplificado su voz en la escena internacional, generando apoyo y atención global sobre la situación que actualmente enfrenta Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.