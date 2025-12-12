CANAL RCN
Internacional Video

"La libertad hay que cuidarla, defenderla y practicarla todos los días": María Corina Machado en Noticias RCN

La Nobel de Paz, María Corina Machado, habló en exclusiva con Noticias RCN desde Oslo, Noruega.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Nobel de Paz, María Corina Machado, habló en exclusiva con Noticias RCN desde Oslo, Noruega, a donde llegó para recibir su reconocimiento por la lucha en pro del restablecimiento de la democracia de Venezuela.

La líder opositora reiteró que los países no deben "hacerse los locos" y que hay que cortar el flujo de fondos que sostienen al régimen de Nicolás Maduro.

¿María Corina Machado volverá como candidata presidencial a Venezuela?
RELACIONADO

¿María Corina Machado volverá como candidata presidencial a Venezuela?

Además, María Corina envió un mensaje a Colombia:

Adoro a Colombia, les agradezco la forma como ustedes han abierto los brazos a millones de venezolanos.

Además, aprovechó para mandar un mensaje a los latinoamericanos, asegurando que lo primordial para la región debe ser la defensa de la libertad, las instituciones y la democracia.

Hace 27 años subestimamos lo que era la amenaza del régimen cubano y lo que significaría la pérdida de la libertad (...) y fíjense como estamos hoy. Hay que cuidar las instituciones y la libertad de expresión es indispensable para que exista libertad.

Además, se refirió a los casos de Nicaragua y Cuba y afirmó que "una vez Venezuela sea libre, vamos a liberar Cuba y a Nicaragua y tendremos este hemisferio libre de comunismo y narcodictaduras".

Venezuela será libre y abriremos nuestros brazos para recibir a nuestros hijos.

Noticia en desarrollo. Espere más información...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiroteo en Estados Unidos

Señalado asesino de Charlie Kirk comparece en público por primera vez

Lionel Messi

Messi inaugurará una estatua de 21 metros de si mismo en un lugar del mundo: ¿dónde será?

Estados Unidos

Estados Unidos liberará a la tripulación de petrolero incautado en Venezuela, pero conservará el crudo

Otras Noticias

Antártida

Despertar de tripulación colombiana que va a la Antártida inicia con canciones de Rodolfo Aicardi y Niche a diario

Para sentirse cerca de casa mientras desarrollan una serie de misiones científicas y navales, también reciben mensajes de sus familias y escuchan frases motivacionales en las mañanas.

La casa de los famosos

Yina Calderón cuestionó la veracidad del atentado contra la 'Barbie colombiana'

La creadora de contenido habló sobre la posibilidad de que Tatiana Murillo ingrese a La Casa de los Famosos y recordó el episodio que reportó hace semanas.

Liverpool FC

Tensión en Liverpool: Salah y Arne Slot tendrán cara a cara

Inteligencia Artificial

Rappi ofrecerá servicios gratuitos a sus usuarios en Colombia tras anunciar alianza con ChatGPT

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?