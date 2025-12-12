"La libertad hay que cuidarla, defenderla y practicarla todos los días": María Corina Machado en Noticias RCN

La Nobel de Paz, María Corina Machado, habló en exclusiva con Noticias RCN desde Oslo, Noruega, a donde llegó para recibir su reconocimiento por la lucha en pro del restablecimiento de la democracia de Venezuela.

La líder opositora reiteró que los países no deben "hacerse los locos" y que hay que cortar el flujo de fondos que sostienen al régimen de Nicolás Maduro.

Además, María Corina envió un mensaje a Colombia:

Adoro a Colombia, les agradezco la forma como ustedes han abierto los brazos a millones de venezolanos.

Además, aprovechó para mandar un mensaje a los latinoamericanos, asegurando que lo primordial para la región debe ser la defensa de la libertad, las instituciones y la democracia.

Hace 27 años subestimamos lo que era la amenaza del régimen cubano y lo que significaría la pérdida de la libertad (...) y fíjense como estamos hoy. Hay que cuidar las instituciones y la libertad de expresión es indispensable para que exista libertad.

Además, se refirió a los casos de Nicaragua y Cuba y afirmó que "una vez Venezuela sea libre, vamos a liberar Cuba y a Nicaragua y tendremos este hemisferio libre de comunismo y narcodictaduras".

Venezuela será libre y abriremos nuestros brazos para recibir a nuestros hijos.

Noticia en desarrollo. Espere más información...