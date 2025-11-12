¿María Corina Machado volverá como candidata presidencial a Venezuela?

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, protagonizó una jornada histórica en Oslo, Noruega, donde confirmó que su salida de Venezuela contó con apoyo estadounidense para recibir el Premio Nobel de Paz 2025.

En sus declaraciones, Machado detalló algunos momentos de su escape de Venezuela y, al mismo tiempo, aseguró que su compromiso es regresar a su país para continuar con su lucha por la libertad.

María Corina Machado ofreció tres informaciones muy importantes, durante si primer día como Nobel de Paz, en Oslo, una de ellas tendría que ver con sus aspiraciones a la Presidencia de Venezuela ante una eventual caída del régimen.

¿María Corina Machado regresará a Venezuela como candidata presidencial?

Dentro de los puntos más álgidos de sus declaraciones, Machado confirmó que Estados Unidos le ayudó a salir de Venezuela, a través de una operación encubierta que se diseñó durante dos meses.

Asimismo, aseguró que regresará a Venezuela, aunque no ofreció detalles de cuándo ni cómo lograría volver a su país.

También dijo que vivirá un día a la vez. Indicó que por ahora no piensa si será o no candidata presidencial. Explicó que primero tiene que ocurrir para que ya no haya más régimen, que vuelva la democracia y luego, ya verá si toma el camino a la Presidencia de Venezuela.

El plan de escape de María Corina Machado

No puedo dar detalles porque se trata de personas que podrían verse perjudicadas. Sin duda, el régimen habría hecho todo lo posible para impedir mi llegada. No sabían dónde me escondía por lo que les fue difícil detenerme. Aún así, fue rudo. Y sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos.

Según el Wall Street Journal, Machado habría iniciado su travesía desde un suburbio de Caracas donde permanecía en la clandestinidad. El operativo incluyó un desplazamiento, disfrazada, hacia la zona costera, eludiendo más de 10 retenes militares.

Alrededor de las 5:00 de la mañana del martes 9 de diciembre, habría abordado una lancha pesquera junto a dos acompañantes que la llevaron hasta Curazao, llegando aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Durante la travesía marítima habría sido custodiada por dos F-18 de la Armada de Estados Unidos.

Tras pernoctar en la isla neerlandesa, un contratista privado habría enviado el miércoles un avión desde Miami para trasladar a Machado a Estados Unidos, desde donde finalmente viajó a Oslo.

¿Qué va a pasar con MCM tras salir de Venezuela?

Sobre su agenda inmediata, Machado señaló: "Voy día a día. Había mucha incertidumbre sobre si podía venir, así que no tenía muchos planes".

Indicó que desea descansar, estar con su familia, realizar consultas médicas tras más de un año y medio en clandestinidad, y mantener reuniones con presidentes y jefes de Estado en Europa y Estados Unidos antes de regresar a Venezuela.