Venezuela pone en marcha despliegue militar en regiones del Caribe: ¿Respuesta a Estados Unidos?

Desde hace más de un mes, Estados Unidos puso en marcha un despliegue militar en las aguas del Caribe que conectan con Venezuela. El propósito ha sido hacerles frente a las estructuras narcotraficantes.

Ocho buques de guerra y un submarino han sido protagonistas. Producto del despliegue, han sido destruidas narcolanchas que pretendían llegar a Centro y Norteamérica.

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe completa más de un mes

Uno de los principales objetivos de las tropas norteamericanas es el cartel de los Soles, estructura criminal que tendía a altos funcionarios venezolanos y que presuntamente estaría liderada por Nicolás Maduro, de acuerdo con los señalamientos del Departamento de Estado.

Este miércoles 8 de octubre, el régimen desplegó su fuerza armada en la costa del norte (Guaira y Carabobo). En este sitio, por ejemplo, se encuentra el principal aeropuerto, el internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La respuesta adoptó el nombre de Independencia 200.

¿En qué consiste Independencia 200?

A través de un video en redes sociales, Maduro entregó detalles: “Desde las 0:00 horas, arrancó el ejercicio Independencia 200 de activación integral de todos los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente en la zonal integral La Guaira y Carabobo”.

Maduro aseguró que se deben cumplir 27 objetivos para proteger a la zona de defensa integral. La operación cuenta, no solo con las fuerzas armadas, sino con la llamada milicia bolivariana.

Hace pocos días, The New York Times reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó interrumpir contacto diplomático con el régimen de Maduro. El mandatario norteamericano se ha sentido frustrado con el venezolano, debido a que no ha abandonado el poder.

Por eso, habría planes con las se obligaría a que Maduro abandone el Palacio de Miraflores en Caracas. Cabe mencionar que hay una recompensa de 50 millones de dólares por él. Se cree que Trump utilizará todos los elementos que tiene a su disposición para impedir el ingreso de drogas a su país provenientes de Venezuela.