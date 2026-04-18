¡ATENTO, Deportivo Cali! Así quedó la tabla del descenso tras la derrota vs. Boyacá Chicó en la Liga BetPlay

En la tarde del viernes 17 de abril de 2026, el Deportivo Cali enfrentó a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

Este partido no solo era importante para las aspiraciones que tienen los 'azucareros' de clasificar a los ocho, sino que también era directo por el descenso.

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Sin embargo, los dirigidos por Rafael Dudamel tuvieron un nuevo revés y perdieron por la mínima diferencia.

El único gol del encuentro lo anotó el delantero Jairo Molina, al minuto 47, tras recibir un centro y cabecear sin ninguna marca en el área.

Por lo tanto, tras este resultado, la tabla del descenso se continuó moviendo. ¿Cómo quedó?

Así está la tabla del descenso tras la derrota del Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó en la Liga BetPlay 2026 I

Hasta el momento, los equipos más comprometidos con el descenso son Jaguares y Boyacá Chicó.

No obstante, tras conseguir una victoria clave, los 'ajedrezados' siguen esperanzados en conservar la categoría. El panorama está así:

20. Jaguares: 14 puntos y promedio de 0,82.

19. Boyacá Chicó: 83 puntos y promedio de 0,88.

18. Cúcuta: 15 puntos y promedio de 0,94.

17. Internacional de Bogotá: 104 puntos y promedio de 1,11.

16. Deportivo Cali: 106 puntos y promedio de 1,12.

15. Alianza: 106 puntos y promedio de 1,13.

14. Llaneros: 66 puntos y promedio de 1,18.

¿Qué partidos le restan al Deportivo Cali en el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026 I?

Luego de su derrota vs. Boyacá Chicó, Deportivo Cali solo puede llegar a 29 puntos para intentar clasificarse a los play-off.

En este momento, los 'azucareros' son octavos en la tabla de posiciones, pero Bucaramanga, Millonarios, Águilas, Llaneros y Santa Fe podrían superarlo en caso de ganar sus partidos de la fecha 17.

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En las últimas dos jornadas, el calendario del Deportivo Cali es el siguiente: