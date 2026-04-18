CANAL RCN
Deportes

¡ATENTO, Deportivo Cali! Así quedó la tabla del descenso tras la derrota vs. Boyacá Chicó en la Liga BetPlay

Deportivo Cali cayó 1-0 en el estadio La Independencia de Tunja.

Foto: @deportivocalioficial en Instagram.

Noticias RCN

abril 18 de 2026
08:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde del viernes 17 de abril de 2026, el Deportivo Cali enfrentó a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

Este partido no solo era importante para las aspiraciones que tienen los 'azucareros' de clasificar a los ocho, sino que también era directo por el descenso.

Cúcuta sorprendió al América de Cali y hay movimiento clave en la tabla del descenso
RELACIONADO

Cúcuta sorprendió al América de Cali y hay movimiento clave en la tabla del descenso

Sin embargo, los dirigidos por Rafael Dudamel tuvieron un nuevo revés y perdieron por la mínima diferencia.

El único gol del encuentro lo anotó el delantero Jairo Molina, al minuto 47, tras recibir un centro y cabecear sin ninguna marca en el área.

Por lo tanto, tras este resultado, la tabla del descenso se continuó moviendo. ¿Cómo quedó?

Así está la tabla del descenso tras la derrota del Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó en la Liga BetPlay 2026 I

Hasta el momento, los equipos más comprometidos con el descenso son Jaguares y Boyacá Chicó.

No obstante, tras conseguir una victoria clave, los 'ajedrezados' siguen esperanzados en conservar la categoría. El panorama está así:

20. Jaguares: 14 puntos y promedio de 0,82.

19. Boyacá Chicó: 83 puntos y promedio de 0,88.

18. Cúcuta: 15 puntos y promedio de 0,94.

17. Internacional de Bogotá: 104 puntos y promedio de 1,11.

16. Deportivo Cali: 106 puntos y promedio de 1,12.

15. Alianza: 106 puntos y promedio de 1,13.

14. Llaneros: 66 puntos y promedio de 1,18.

¿Qué partidos le restan al Deportivo Cali en el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026 I?

Luego de su derrota vs. Boyacá Chicó, Deportivo Cali solo puede llegar a 29 puntos para intentar clasificarse a los play-off.

En este momento, los 'azucareros' son octavos en la tabla de posiciones, pero Bucaramanga, Millonarios, Águilas, Llaneros y Santa Fe podrían superarlo en caso de ganar sus partidos de la fecha 17.

Supuesto hincha del Deportivo Cali agredió a reconocido periodista de América en pleno aeropuerto
RELACIONADO

Supuesto hincha del Deportivo Cali agredió a reconocido periodista de América en pleno aeropuerto

En las últimas dos jornadas, el calendario del Deportivo Cali es el siguiente:

  • América de Cali, en condición de local, el sábado 25 de abril de 2026, a las 6:10 de la tarde.
  • Tolima, en condición de visitante, el sábado 2 de mayo de 2026, a las 3:00 de la tarde.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

ATENCIÓN: se tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO que afecta a Millonarios

Mundial de fútbol

Escándalo por precios en el Mundial: ir al estadio en tren será 12 veces más caro

Selección Colombia

🔴¡Colombia vs. Argentina, final del sudamericano sub-17: hora y canal para ver EN VIVO!

Otras Noticias

La casa de los famosos

Hubo cambio de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿cuál?

Se tomó una decisión trascendental antes de que se realice una nueva jornada de eliminación.

Animales

¿Qué pasará con los cuerpos de los hipopótamos tras eutanasia?

La circular del Ministerio de Ambiente establece protocolos estrictos de bioseguridad: no podrán ser consumidos y deberán ser enterrados o incinerados bajo control sanitario.

Enfermedades

Expertos alertan sobre las complicaciones de la meningitis ante un reciente brote en Inglaterra

Educación

Más de $100 millones para educación: así funciona “Apuéstale al Futuro”

Banco Mundial

¿Llevar agua potable a más de 1.000 millones de personas antes del 2030? La promesa del Water Forward