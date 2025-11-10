CANAL RCN
Contundente mensaje de María Corina Machado a Nicolás Maduro: “Váyase ya, por la paz de Venezuela”

La líder venezolana es la Nobel de Paz 2025.

octubre 11 de 2025
04:00 p. m.
La prensa internacional sigue pendiente de las declaraciones de María Corina Machado. En diálogo con medios españoles y estadounidenses, la Nobel de Paz 2025 instó a Nicolás Maduro a que deje el poder en Venezuela.

Además, reiteró que el galardón es de todos los venezolanos que luchan por el regreso de la democracia y la libertad a su país.

La prensa internacional rodea a Machado

“Maduro tiene allí la oportunidad para la paz. Yo le digo ‘váyase ya, por la paz de Venezuela’”, esta fue una de sus contundentes declaraciones en entrevista con el diario El País de España.

Machado declaró que el galardón implica una enorme responsabilidad que le hace sentir abrumada con el compromiso que asume ante el mundo. Describió como crucial el momento que vive su país.

Estamos frente a la posibilidad real de que Venezuela realmente se libere y va a avanzar en una transición que va a ser ordenada. Tenemos 90% de la población que quiere lo mismo.

El agradecimiento al presidente Donald Trump

En diálogo con The New York Post, Machado reiteró por qué le dedicó el premio, no solo a los venezolanos, sino al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Creo que es absolutamente justo por varias razones. Nosotros, el pueblo venezolano, estamos agradecidos por la forma en que ha apoyado a la democracia y la libertad en las Américas. Sabemos que lo hace por la seguridad de millones de ciudadanos”.

Otra entrevista se hizo con El Mundo. La Nobel de Paz aseguró que la liberación de Venezuela será un efecto dominó, por lo que ocurrirá lo mismo en Cuba y Nicaragua. También dijo que tendrá consecuencias en España.

Machado hizo un llamado a unirse a la jornada de oración por los presos políticos, esto de cara a la canonización de José Gregorio Hernández y de Carmen Rendiles: “Más allá de tu fe y creencias, esta es una ocasión que nos une a todos. Queremos justicia”.

