La Premio Nobel de Paz y líder opositora venezolana, María Corina Machado, señaló que la liberación de los presos políticos constituye la prioridad fundamental en el proceso de transición que atraviesa Venezuela, durante una entrevista concedida al programa La Noche.

María Corina Machado reveló detalles de la transición en Venezuela

Al ser consultada sobre los plazos para el retorno de los detenidos, Machado explicó que “el mundo tiene que entender lo que es la urgencia ética con la cual hemos vivido los venezolanos todos estos años”. La dirigente política enfatizó que la urgencia ética trasciende las mediciones temporales convencionales.

“Cada día que pasa, para nosotros no se miden horas o minutos, se mide, se cuenta, en vida, en niños que cruzan un umbral de un daño irreversible en su cuerpo, en su alma, de venezolanos que han dejado el país, de personas que han perdido todos sus ahorros, de ancianos que mueren en la absoluta soledad”, indicó Machado.

Machado subrayó que el objetivo primordial del proceso de transición es “salvar vidas”, razón por la cual existen urgencias concretas que no pueden posponerse.

Sin embargo, reconoció la necesidad de mantener un equilibrio estratégico en un contexto complejo.

“También hemos aprendido, en un contexto tan complejo, tan peligroso, tan cambiante, tan incierto, que hay que tener la serenidad de ir dando un paso a la vez”, afirmó la Premio Nobel de Paz, destacando la importancia de la planificación estratégica sin perder de vista el objetivo final.

La dirigente venezolana explicó su metodología de trabajo y reveló que consiste en dar “un paso a la vez y tú vas construyendo el futuro y adaptándote con agilidad a tantas variables y tantas fuerzas que están fuera de nuestro control”.

Sobre los principios inquebrantables que guían el movimiento democrático, Machado fue enfática: "Lo único de donde tú no te sales es de tus valores, de tus principios, y eso es lo que le ha dado tanta fortaleza, reciedumbre al movimiento que nosotros representamos".

Finalmente, la líder opositora destacó la firmeza en los valores como característica distintiva del movimiento: "En nuestros valores somos absolutamente firmes, pero sí tenemos la habilidad de innovar, de sorprender, de ser impredecibles, y que nos ha permitido llegar hasta aquí".