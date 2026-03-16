Gobernador de Antioquia pide la liberación de dos menores de 14 y 15 años secuestradas en El Bagre

Sigue la indignación en Colombia y Antioquia por el secuestro de dos menores de edad en el municipio de El Bagre. Dos niñas de 14 y 15 años fueron privadas de su libertad por presuntos integrantes de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

La noticia de este secuestro se da en el marco de los enfrentamientos que adelantan las organizaciones criminales que operan en esta región del país. Según detalló la Defensoría del Pueblo, las menores fueron sustraídas con fines de reclutamiento y en los hechos también habrían asesinado a dos hombres.

Gobernador de Antioquia cuestionó al Gobierno Nacional

En sus redes sociales, el gobernador Andrés Julián Rendón exigió la liberación inmediata de las dos adolescentes, al tiempo que cuestionó al Gobierno Nacional por la falta de acciones o pronunciamientos alrededor de este grave hecho de violencia.

Cuatro días completan dos niñas secuestradas por las Farc de 'Calarcá' en El Bagre, Antioquia. El Gobierno Petro que está en conversaciones con este criminal, ha guardado silencio sobre este crimen de guerra. ¿Dónde está el pronunciamiento del ICBF sobre esta violación al Derecho Internacional Humanitario.

Llamado de la Defensoría del Pueblo

A través de un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados involucrados en el reclutamiento forzado de menores en el territorio nacional.

Su reclutamiento, uso y utilización, así como la toma de rehenes, la privación ilegal de la libertad y cualquier forma de violencia contra la población civil, están prohibidos y constituyen graves infracciones a esta normativa.

"Hacemos un llamado a los grupos armados a liberar de inmediato a las adolescentes y a que respeten su vida e integridad. La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades y compromete la responsabilidad, inclusive penal, de quienes los cometen", indica el documento.