Messi jugó fútbol con elefantes durante su gira por la India y se robó todas las miradas: video

Lionel Messi es tendencia mundial, esta vez lejos de los estadios, tras protagonizar un momento que sorprendió incluso a sus propios seguidores: jugó fútbol junto a elefantes durante una visita a un santuario de animales.

Las imágenes recorrieron el planeta y consolidaron al rosarino como una figura capaz de captar miradas en cualquier rincón del mundo.

El episodio se dio en el marco del GOAT Tour 2025, una gira promocional que llevó a Messi a distintas ciudades del país asiático junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, sus compañeros en Inter Miami.

La llegada del argentino generó una auténtica revolución, con miles de fanáticos aguardando su presencia y una cobertura mediática masiva desde el primer día.

Messi y una visita especial a la India

Más allá de los actos oficiales y apariciones públicas, uno de los momentos más comentados del viaje ocurrió en Vantara, un reconocido santuario de conservación y rehabilitación de fauna silvestre ubicado en el oeste de la India.

Allí, Messi y sus acompañantes tuvieron contacto directo con especies como jirafas, tigres y leones, en una experiencia que dejó postales únicas.

Sin embargo, la escena que más impacto causó fue la del campeón del mundo interactuando con Maniklal, una cría de elefante rescatada junto a su madre tras ser explotadas en trabajos forzados.

En un ambiente controlado y bajo la supervisión de cuidadores, Messi se animó a patear un balón mientras el joven elefante respondía al juego, generando sonrisas y un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes mostraron una faceta poco conocida del futbolista, alejada de la competencia y más cercana a la curiosidad y la sensibilidad por la naturaleza.

La gira de Messi en la India rodeado de naturaleza

El paso de Messi por India no estuvo exento de controversias. En su llegada a Nueva Delhi, una presentación en un estadio debió ser suspendida por problemas de seguridad tras la invasión del público, lo que generó críticas por la organización del evento.

Aun así, la presencia del astro argentino dejó una huella profunda entre los aficionados.

Más allá de lo deportivo, el impacto mediático fue indiscutible. Cada aparición del rosarino fue seguida de cerca por millones de personas y las imágenes en el santuario animal se convirtieron en uno de los momentos más compartidos del tour.