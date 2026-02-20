Qué propone la reforma laboral de Javier Milei y por qué genera protestas

Argentina atraviesa uno de los debates más intensos en materia de trabajo de las últimas décadas. El presidente Javier Milei impulsa una reforma laboral que el oficialismo define como una "modernización" del sistema, mientras que sindicatos y sectores opositores la consideran un retroceso en derechos adquiridos.

El proyecto ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados, luego de haber sido aprobado previamente por el Senado. Sin embargo, uno de los artículos más polémicos —relacionado con las licencias por enfermedad— fue eliminado durante la votación en la Cámara Baja, por lo que el texto deberá regresar al Senado antes de convertirse en ley.

La discusión se dio en medio de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y movilizaciones frente al Congreso argentino. El debate expuso visiones opuestas sobre el futuro del mercado laboral en un país con fuerte tradición sindical y altos niveles de informalidad.

Reforma laboral de Javier Milei

Uno de los puntos centrales de la reforma es la posibilidad de extender la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, sin pago de horas extra, siempre que no se superen las 48 horas semanales y se respete un descanso mínimo de 12 horas entre turnos.

Para ello, se creará un “banco de horas”, mediante el cual las empresas podrán compensar el tiempo adicional con días libres en lugar de remuneración adicional.

El proyecto también modifica la fórmula de cálculo de las indemnizaciones por despido. Se excluyen del cómputo conceptos como premios, bonos o vacaciones, limitando el cálculo al salario mensual habitual.

Además, se habilita la creación de un fondo de cese laboral financiado con aportes patronales, que las empresas podrán utilizar para cubrir indemnizaciones.

Otro cambio relevante es la posibilidad de pagar salarios en moneda extranjera o parcialmente en especie, como alimentos o vivienda. Se introduce además el concepto de “negociación dinámica”, que amplía el margen del empleador para renegociar condiciones laborales tras la firma del contrato.

En paralelo, se amplía la lista de servicios considerados esenciales —como educación y aduanas—, lo que restringe el derecho a huelga en esos sectores.

También se establecen nuevas reglas para las asambleas sindicales, que no deberán afectar el funcionamiento de la empresa ni serán remuneradas.

RELACIONADO Corte Suprema reconoce por primera vez a un hijo de crianza y fija reglas para heredar en Colombia

La reforma contempla beneficios fiscales para fomentar la contratación formal. Las empresas que incorporen desempleados o trabajadores informales tendrán reducciones en las contribuciones patronales durante los primeros cuatro años.

Debate en Argentina: argumentos del gobierno y críticas sindicales

El Gobierno de Argentina sostiene que la normativa vigente quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos y productivos.

Argumenta que la alta litigiosidad laboral y la rigidez normativa desalientan la contratación formal en un país donde casi la mitad de los trabajadores se desempeña en la informalidad, según datos oficiales.

Desde la Casa Rosada afirman que la reforma generará previsibilidad, reducirá costos y promoverá empleo registrado. Sectores empresariales, incluidos representantes de la economía de plataformas, respaldaron la iniciativa por considerar que establece reglas más claras.

Sin embargo, sindicatos y referentes opositores advierten que la reforma debilita la protección del trabajador y desequilibra la relación entre empleado y empleador.

RELACIONADO Presentaron demanda por tortura contra exmilitar venezolano que fue detenido por el ICE

Gobernadores de varias provincias manifestaron su rechazo, al considerar que el proyecto implica una regresión en derechos laborales.

El debate ocurre en un contexto de pérdida de empleos industriales y caída de la actividad económica. Para analistas críticos, el problema del empleo no radica únicamente en la legislación, sino en el nivel de actividad y consumo.

Con posiciones enfrentadas y movilizaciones en las calles, la reforma laboral de Javier Milei se perfila como uno de los cambios estructurales más relevantes en la Argentina reciente, con impacto directo en millones de trabajadores.