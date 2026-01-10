CANAL RCN
Colombia

Perrito es encontrado incinerado y mutilado en Bogotá: comunidad exige justicia

Los aberrantes hechos se presentaron en la localidad de Suba en donde el cuerpo del animal ya fue exhumado por las autoridades.

Foto: Captura pantalla IG @melirh31
Foto: Captura pantalla IG @melirh31

Noticias RCN

enero 10 de 2026
03:24 p. m.
Un aterrador e indignante caso de maltrato animal se ha presentado en la localidad de Suba, en los días más recientes. Según las imágenes, difundidas en redes sociales, se encontró a un perrito, de color amarillo, incinerado y sin sus patas traseras por lo que la comunidad ya ha hecho un llamado para dar con los responsables del escabroso hallazgo.

Perro es incinerado y mutilado

El estremecedor hecho ha generado gran indignación entre la comunidad, quienes en redes sociales han difundido las imágenes con el objetivo de dar con los responsables. Según rescatistas, quienes hicieron presencia en el lugar de los hechos, hasta ahora se presume que un sujeto, quien en días pasados habría propinado un ataque con machete a dos perros, podría ser el posible responsable del reprochable acto.

Según Andrés Preciado, activista y defensor por los derechos de los animales, este sujeto, mencionado en redes, habría herido a los dos caninos, en las semanas más recientes.

Pese a que uno de estos ya se encuentra recibiendo atención médica al ser rescatado por proteccionistas, algunos habitantes del sector afirman que el segundo animal podría corresponder, presuntamente, al que fue encontrado incinerado y mutilado.

“Cabe resaltar que la semana pasada, muy cerca de este sitio, un infeliz tuvo una discusión con varios vecinos y los que llevaron del bulto fueron dos peludos. Uno que le metieron un machetazo, que ya está en veterinaria, y otro que recibió una punzada en la cara y que no aparece. Se puede pensar que esto que estamos viendo puede ser un tipo de retaliación contra este peludo mono, porque el otro también era de este color”, explicó.

En las horas más recientes, la rescatista Melisa Rodríguez, quien ha hecho presencia constante en el lugar de los hechos, dio a conocer, en sus redes sociales, que funcionarios del IDPYBA ya realizaron la exhumación del cuerpo del animal por lo que la entidad también se encargaría de la respectiva necropsia.

Ley que penaliza el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 de 2025, más conocida como la ley Ángel, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para este caso, se podrían aplicar distintas circunstancias de agravación punitiva como la sevicia y cuando el hecho es perpetrado en vía pública. De ser determinado por las autoridades, las condenas aumentan de la mitad a tres cuartas partes.

