Diplomáticos estadounidenses visitan Caracas para evaluar la reapertura de la embajada

Este viernes 9 de enero diplomáticos estadounidenses viajaron a Venezuela con el fin de hacer una evaluación inicial para una posible reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Una fuente diplomática indicó que John McNamara, el encargado de negocios de EE.UU. en Colombia hace parte de la delegación.

RELACIONADO Donald Trump afirma que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años

Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos aún no ha tomado una decisión formal de reabrir la embajada, a la espera de resolver cuestiones logísticas, pero que se está preparando para hacerlo en cuanto el presidente Donald Trump dé luz verde.

Estados Unidos cerró su embajada en Venezuela en 2019

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que ese país, varias naciones europeas y latinoamericanos declararan ilegítimo a Nicolás Maduro tras unas elecciones que, según observadores, fueron irregulares.

Desde el cierre de su embajada, Estados Unidos realiza las operaciones para Venezuela desde la sede en Colombia, aunque no cuenta con un embajador plenipotenciario en Bogotá.

Venezuela dice que inició un proceso exploratorio para restablecimiento de misiones diplomáticas

El canciller de Venezuela confirmó la visita de la delegación diplomática de Estados Unidos a Caracas e informó el inicio de un "proceso exploratorio" con vistas a reanudar las relaciones con ese país.

El gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, "ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países", señala un comunicado de la Cancillería.

"En ese contexto, arriba al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes".

Agregó que la presidenta encargada utilizará las vías diplomáticas como camino legítimo para la defensa de la soberanía y preservación de la paz.