Confirman la liberación de los presos políticos Virgilio Laverde y Didelis Raquel Corredor

En la mañana de este sábado, el comité de Derechos Humanos Vente Venezuela confirmó la liberación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de la organización, encarcelado desde el pasado 15 de agosto del 2024 en el estado de Bolívar por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC.

Alfredo Romero, director del Foro Penal, también confirmó la excarcelación de Laverde y minutos después la liberación de Didelis Raquel Corredor, encarcelada desde el pasado 13 de julio de 2023.

Avanzan las liberaciones de presos políticos en Venezuela

Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas por parte de Estados Unidos, el régimen venezolano anunció la excarcelación de presos políticos.

El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aunque hasta el momento no se han registrado nuevas liberaciones en los centros de reclusión del país. Entre los beneficiados se encuentra Enrique Márquez, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral y excandidato presidencial, detenido en enero de 2025 bajo acusaciones de conspirar contra el gobierno tras cuestionar los resultados de las elecciones de 2024.

También recuperó su libertad Biagio Pilieri, periodista y coordinador nacional del Partido Convergencia Venezuela, arrestado en agosto de 2024 tras participar en una manifestación contra los comicios.

El régimen lo acusó de terrorismo y traición a la patria. A ellos se suma Larry Arcesio Osorio, sargento mayor del ejército venezolano, detenido desde 2021 en un operativo del Sebín. Los tres fueron liberados en Caracas, en medio de un clima político marcado por la incertidumbre tras la caída del mandatario.

Además, cinco ciudadanos españoles, entre ellos la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, fueron excarcelados y trasladados a España. La lista de liberados incluye también a Aracelis del Carmen Balza Ramírez, dirigente regional del estado de Trujillo, detenida en octubre de 2025 en el Helicoide.

Con estas excarcelaciones, el chavismo busca enviar un mensaje político en medio de la crisis institucional que atraviesa Venezuela, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que aún permanecen decenas de opositores tras las rejas.