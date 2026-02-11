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Hubo fuerte temblor en Perú HOY 2 de noviembre: atento

¿De cuánto fue la magnitud y la profundidad de este sismo? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

noviembre 02 de 2026
04:27 p. m.
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Este lunes 2 de noviembre, a las 10:28 de la mañana, se presentó un fuerte temblor en Perú.

La magnitud sobrepasó los 5.0, mientras que la profundidad estuvo por encima de los 60 kilómetros.

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¿Dónde fue exactamente el epicentro de este movimiento telúrico? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se presentó en Perú hoy 2 de noviembre de 2026

  • 10:28 a.m.

Epicentro: Huarmey, Ancash, Perú.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: 67 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 48 kilómetros de Puerto Huarmey, a 50 de Huarmey, a 62 de Molino, a 82 de Santa Ana, a 83 de San Diego, a 96 de Los Chimus, a 97 de Huanchay, a 100 de Huaricanga y a 100 de Paramonga.

¿Qué han manifestado las autoridades de Perú tras el sismo de hoy 2 de noviembre de 2026?

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional realizó el monitoreo tras el movimiento telúrico e indicó que no hubo daños estructurales, heridos ni víctimas.

Además, las autoridades manifestaron que se activaron a tiempo los protocoles correspondientes y que hubo evacuaciones preventivas en las entidades educativas.

Por otra parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de Perú determinó que este temblor no reunió las características para emitir una alerta de tsunami y que las labores marítimas podrán seguirse realizando sin inconvenientes.

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Asimismo, se le transmitió un parte de tranquilidad a los ciudadanos y se les hizo saber que podría ser normal que se continúen presentado réplicas de menores magnitudes.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 2 de noviembre de 2026?

A la 1:13 de la tarde de este lunes, el Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente temblor en Santander:

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

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