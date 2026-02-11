Hubo fuerte temblor en Perú HOY 2 de noviembre: atento

Este lunes 2 de noviembre, a las 10:28 de la mañana, se presentó un fuerte temblor en Perú.

La magnitud sobrepasó los 5.0, mientras que la profundidad estuvo por encima de los 60 kilómetros.

¿Dónde fue exactamente el epicentro de este movimiento telúrico? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se presentó en Perú hoy 2 de noviembre de 2026

10:28 a.m.

Epicentro: Huarmey, Ancash, Perú.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: 67 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 48 kilómetros de Puerto Huarmey, a 50 de Huarmey, a 62 de Molino, a 82 de Santa Ana, a 83 de San Diego, a 96 de Los Chimus, a 97 de Huanchay, a 100 de Huaricanga y a 100 de Paramonga.

¿Qué han manifestado las autoridades de Perú tras el sismo de hoy 2 de noviembre de 2026?

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional realizó el monitoreo tras el movimiento telúrico e indicó que no hubo daños estructurales, heridos ni víctimas.

Además, las autoridades manifestaron que se activaron a tiempo los protocoles correspondientes y que hubo evacuaciones preventivas en las entidades educativas.

Por otra parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de Perú determinó que este temblor no reunió las características para emitir una alerta de tsunami y que las labores marítimas podrán seguirse realizando sin inconvenientes.

Asimismo, se le transmitió un parte de tranquilidad a los ciudadanos y se les hizo saber que podría ser normal que se continúen presentado réplicas de menores magnitudes.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 2 de noviembre de 2026?

A la 1:13 de la tarde de este lunes, el Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente temblor en Santander:

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).