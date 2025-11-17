CANAL RCN
Internacional Video

Estados Unidos declarará al Cartel de los Soles como grupo terrorista dirigido por Maduro

La decisión se hará efectiva el 24 de noviembre y permitirá a Washington ejecutar acciones exteriores contra la estructura.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
02:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, Washington anunció una determinación que redefine el nivel del conflicto diplomático con Venezuela: a partir del 24 de noviembre, el Cartel de los Soles será catalogado como una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado.

VIDEO | Revelan las pésimas condiciones en las que hallaron al menor que suplicaba comida desde una ventana
RELACIONADO

VIDEO | Revelan las pésimas condiciones en las que hallaron al menor que suplicaba comida desde una ventana

La decisión surge mientras avanza el despliegue marítimo estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe y se conoce justo después de que el presidente Donald Trump mencionara públicamente la posibilidad de sostener una eventual conversación con Maduro.

Este contraste, ha generado interrogantes sobre las implicaciones reales del nuevo estatus para la estructura señalada.

¿Por qué el Cartel de los Soles será declarado grupo terrorista por Estados Unidos?

El Departamento de Estado entregó una explicación detallada sobre los alcances de esta clasificación que se hará oficial la próxima semana.

Según la institución, el cartel de los soles tendría su núcleo operativo en Venezuela y estaría dirigido por Nicolás Maduro junto con otros altos cargos del país.

La acusación no se limita al círculo cercano del Ejecutivo, pues Washington asegura que esta red habría penetrado y corrompido distintas áreas del aparato estatal, incluyendo sectores del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial.

¿Cuál es la diferencia con el anterior nombramiento que le habían dado al Cartel de los Soles?

El anuncio también se diferencia de la medida impuesta meses atrás por el Departamento del Tesoro.

VIDEO | Cámara captó ataque inesperado con puñal a un joven en exclusivo sector de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Cámara captó ataque inesperado con puñal a un joven en exclusivo sector de Bogotá

En julio, esa entidad ya había etiquetado al cartel como organización terrorista extranjera, pero la consecuencia práctica se limitaba a sanciones económicas.

Ahora, con la decisión del Departamento de Estado, el alcance cambia por completo: Estados Unidos podrá emprender acciones exteriores dirigidas contra los miembros y colaboradores de esa estructura.

Como parte de esa postura, Washington atribuye a Maduro la responsabilidad directa de la violencia terrorista que, según la acusación, es ejecutada por otras organizaciones, entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

¿Qué dice Estados Unidos sobre el Cartel de los Soles?

El Departamento de Estado sintetizó su posición en la respuesta oficial que entregó y que se reproduce de manera íntegra, sin modificaciones:

Masacre en Ciénaga: sicarios acribillaron y dejaron mensajes amenazantes sobre los cuerpos de 3 víctimas
RELACIONADO

Masacre en Ciénaga: sicarios acribillaron y dejaron mensajes amenazantes sobre los cuerpos de 3 víctimas

Situado en Venezuela, el cartel de los soles está dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos venezolanos del régimen ilegítimo que corrompieron las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluidas partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial. Como líder del cartel de los soles, Maduro es responsable de la violencia terrorista llevada a cabo por otras organizaciones terroristas, entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Las personas y entidades que proporcionan apoyo material o recursos al cartel de los soles podrían enfrentarse a cargos penales y a la inadmisibilidad o expulsión de Estados Unidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Ecuador le dijo “no” a una constituyente y al regreso de las bases militares estadounidenses al país

Artistas

Murió reconocida e icónica cantante: presuntamente habría sido asesinada

Estados Unidos

¿Cuántos ataques ha hecho Estados Unidos contra narcolanchas cerca de Venezuela?

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Sigue pasando de todo: habría un giro monumental en el futuro de Harold Santiago Mosquera

Harold Santiago Mosquera termina contrato con Independiente Santa Fe a finales del 2025. ¿A dónde se irá?

Artistas

Reconocido cantante de reguetón fue víctima de robo: su madre fue amenazada con armas

El artista no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió todo. Esto es lo que han reportado las autoridades.

Disidencias de las Farc

Fuerte ataque armado contra una familia en la vía Panamericana, en Cauca

Cuidado personal

Primeras heces de los recién nacidos podrían revelar detalles de su salud en el futuro

Finanzas personales

¿Otra vez sin plata en diciembre? La psicología explica por qué te pasa