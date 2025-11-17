Estados Unidos declarará al Cartel de los Soles como grupo terrorista dirigido por Maduro

En los últimos días, Washington anunció una determinación que redefine el nivel del conflicto diplomático con Venezuela: a partir del 24 de noviembre, el Cartel de los Soles será catalogado como una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado.

La decisión surge mientras avanza el despliegue marítimo estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe y se conoce justo después de que el presidente Donald Trump mencionara públicamente la posibilidad de sostener una eventual conversación con Maduro.

Este contraste, ha generado interrogantes sobre las implicaciones reales del nuevo estatus para la estructura señalada.

¿Por qué el Cartel de los Soles será declarado grupo terrorista por Estados Unidos?

El Departamento de Estado entregó una explicación detallada sobre los alcances de esta clasificación que se hará oficial la próxima semana.

Según la institución, el cartel de los soles tendría su núcleo operativo en Venezuela y estaría dirigido por Nicolás Maduro junto con otros altos cargos del país.

La acusación no se limita al círculo cercano del Ejecutivo, pues Washington asegura que esta red habría penetrado y corrompido distintas áreas del aparato estatal, incluyendo sectores del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial.

¿Cuál es la diferencia con el anterior nombramiento que le habían dado al Cartel de los Soles?

El anuncio también se diferencia de la medida impuesta meses atrás por el Departamento del Tesoro.

En julio, esa entidad ya había etiquetado al cartel como organización terrorista extranjera, pero la consecuencia práctica se limitaba a sanciones económicas.

Ahora, con la decisión del Departamento de Estado, el alcance cambia por completo: Estados Unidos podrá emprender acciones exteriores dirigidas contra los miembros y colaboradores de esa estructura.

Como parte de esa postura, Washington atribuye a Maduro la responsabilidad directa de la violencia terrorista que, según la acusación, es ejecutada por otras organizaciones, entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

¿Qué dice Estados Unidos sobre el Cartel de los Soles?

El Departamento de Estado sintetizó su posición en la respuesta oficial que entregó y que se reproduce de manera íntegra, sin modificaciones: