María Corina Machado invita quienes trabajan para el régimen a dejar las armas y prepararse para “la hora inminente” en Venezuela

La ganadora del Nobel de Paz y fórmula vicepresidencial de Edmundo González, María Corina Machado, compartió un mensaje en el que invitó a quienes trabajan para el régimen a soltar las armas y abrazar el cambio que, según dijo, ya inició en Venezuela:

“Queridos venezolanos, el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país. Treinta millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida, un régimen que tiene como rehenes a nuestros héroes, los presos políticos, y a todo un país secuestrado. Nos han separado de nuestras familias, nos asfixian e intencionalmente matan de hambre a nuestra gente, pero, en el fondo, los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie”.

En días pasados, la líder de la oposición celebró el despliegue de los Estados Unidos en el Caribe Sur para perseguir a los cárteles del narcotráfico, y el presidente Trump informó a la prensa que tenía un plan para Venezuela, aunque no reveló mayores detalles. Sin embargo, aún hay partidarios del régimen de Maduro. Para ellos es el mensaje de María Corina:

“Los que obedecen órdenes infames, arruinando la vida de sus propios hermanos, se sienten culpables, no pueden mirar a los ojos ni a sus hijos ni a sus madres. Nadie, absolutamente nadie, necesita un camino de redención para volver a la vida más que ellos”.

“Sean héroes, no criminales”

La exdiputada apeló a la conciencia de los que ejecutan las órdenes del régimen y se mostró entusiasta por el cambio que, según dijo, estaría gestándose en el país:

“A quienes todavía acatan las órdenes de este régimen criminal: ¿es esto lo que quieren para su propio pueblo?, ¿pueden dormir en paz tras cometer esta crueldad?, ¿es este el futuro que quieren para sus hijos, para sus familias, para su país?”.

En su mensaje recordó la retención del activista Lewis Mendoza e, incluso, compartió un fragmento en audio con los gritos de su hija para acentuar su reclamo:

“Los gritos de dolor no los abandonarán jamás, retumbarán cada noche en su cabeza si no actúan ya, en este preciso momento. Bajen las armas, no ataquen a su pueblo, tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa. Lo que va a pasar ya está pasando, esa hora decisiva es inminente y la posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces. Llegada la hora, salgan a abrazar al pueblo”.

Nada de grises. Así de simple. María Corina insistió en que hay dos caminos: “Sean héroes y no criminales, sean un orgullo y no una vergüenza para sus familias, sean parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó. Este día, que se acerca, únanse a nosotros”.